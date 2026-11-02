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Nakon što su u javnost isplivale tvrdnje Nikoline Pišek da je prolazila kroz psihičko i fizičko nasilje od strane bivšeg muža Vidoja Ristovića, Kurir je stupio u kontakt sa Mišom Grofom, ocem pokojnog Vidoja.

Na naše pitanje o tvrdnjama voditeljke da ju je Vidoje udario, kao i to da je stavio pištolj na sto kada je ona poželela da ga ostavi, Miša nam je rekao da to nije bio slučaj, istakavši da ona nikada nije imala želju da napusti bivšeg muža.

- Ona njega da ostavi? Nikolina nikada nije htela da ostavi Vidoja. On nju udario? Bože sačuvaj, zašto nije rekla ranije? Prošlo je pet godina otkako je on otišao. Sve vreme je pričala da je to bila najveća ljubav - ispričao je Miša za Kurir.rs i dodao da između njih nije bilo nasilja, te se osvrnuo na tvrdnje o pištolju:

- Ma kakav pištolj, to nikada! On nju nije tukao. Bože, bože! Posle pet godina da tako priča, znalo bi se ranije. To je bila ozbiljna ljubav, verujte - rekao nam je Miša Grof.

1/5 Vidi galeriju Miša Grof je u sukobu sa snajkom tri godine Foto: Damir Dervišagić, Nenad Kostić, Instagram, Nenad Kostić, Damir Dervišagić, Printscreen, Nenad Kostić

"To radi zbog novog verenika"

Kao motiv za iznošenje ovih tvrdnji, Miša kaže da je reč o Nikolininom novom romantičnom odnosu:

- Ona to verovatno sada iznosi zbog svog novog verenika - dodao je.

Istakao je da ne želi da reaguje na njene optužne, kao i to da njegov pokojni sin nikada nije pokazivao agresivne ispade:

- Neću da reagujem, to je sve šala. To je komedija, Vidoje mrava ne bi zgazio. On je nju obožavao, a sad je to sigurno zbog novog verenika, pa pravi dramu - rekao nam je Grof.

Ipak, rekao je da njegov odnos sa bivšom snajom funkcioniše bez problema:

- Čujemo se normalno, ne znam što takve stvari sada priča - zaključio je Miša Grof za Kurir.

1/8 Vidi galeriju Nikolina Pišek Foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, nakon što je Nikolina u javnost iznela detalje turbulentnog perioda kroz koji je prošla, ona je potvrdila da joj je scene nasilja priredio pokojni suprug, Vidoje Ristović.

- Da, o njemu - rekla je Nikolina za Novu.rs da je reč o Vidoju.

Nikolina: Izvadio je pištolj i stavio na sto

Inače, Nikolina je gostujući u jednom potkastu prvi put progovorila o drami kroz koju je prolazila.

Voditeljka ju je upitala da li je da li ju je partner nekad udario, na šta je ona odgovorila potvrdno i opisala detalje nasilja.

- Jeste, puno puta. Ne želim plakarti, čak mislim kad sve sagledam psihičko zlostavljanje je i možda i gore od toga. Fizičko zlostavljanje je vrhunac negativnosti u vezi. To može dovesti do ishoda koji su fatalni. Ja sam shvatila da sam više puta bila u situacijama koje su za mene potencijalno opasne. Sad se ljudi pitaju zašto sam ja to trpela, svi misle da je lako otići iz takvih odnosa, ili da je neko u takvom odnosu zbog finansija ili nekih benefita... - rekla je Nikolina u potkastu "Bad Advice Club"

Voditeljka je potom ispričala priču da je Nikolina jednom prilikom htela da razgovara sa njim oko potencijalnog odlaska iz veze, na šta je on stavio pištolj na sto između njih i pitao o čemu hoćeš da razgovaraš?

- Da, to je bila jedna od situacija, suptilna poruka. Nije rekao da će ga upotrebiti, samo ga je stavio na sto. Ali, tada shvatiš neke stvari, Čak se nisam bojala toliko za sebe koliko sam se bojala za svoju decu i stariju i mlađu ćerku jer je bilo direktnih i otvorenih pretnji.

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