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Goga Sekulić proteklog vikenda napravila je pravi spektakl u regionu! Popularna pevačica održala je dva izuzetno posećena nastupa, najpre u Splitu, a potom i u Čapljini, gde je publika još jednom pokazala koliko voli njene pesme i energiju.

Prvo je nastupila u samom centru Splita, u klubu u kojem peva već dugi niz godina i gde je publika svaki put dočekuje s velikim oduševljenjem. Ipak, ovog puta interesovanje je prevazišlo sva očekivanja.

Klub je bio popunjen do poslednjeg mesta, a čak 30 odsto ljudi koji su želeli da prisustvuju nastupu nije uspelo da uđe jer više nije bilo slobodnog prostora. Brojni obožavaoci ostali su ispred lokala, nadajući se da će ipak uspeti da vide i čuju svoju omiljenu pevačicu.

Ništa manje spektakularno nije bilo ni naredne večeri.

00:11 Goga Sekulic 1 Izvor: Kurir

Goga je nastupila u Čapljini, u Bosni i Hercegovini, gde je pred njom bilo čak 2.000 ljudi! I ovaj nastup obeležila je rekordna posećenost, pa je pevačica za samo dva dana ostvarila dva velika uspeha.

Publika je tokom obe večeri uglas sa Gogom pevala njene najveće hitove, među kojima su „Mesečar“, „Ljubavnica“, „Gaćice“ i „Sexy biznismen“. Kao i na gotovo svakom njenom nastupu, atmosfera je bila na vrhuncu, a prisutni su horski pratili svaku pesmu i pokazali da Gogini hitovi i dalje imaju vernu publiku širom regiona.

00:30 Goga Sekulic 2 Izvor: Kurir

Da interesovanje za njene nastupe ne jenjava, potvrđuju i brojni snimci i fotografije koji se pojavljuju na društvenim mrežama. Gde god da peva, klubovi i sale su puni, a obožavaoci često dolaze iz drugih gradova i država kako bi je slušali uživo.

Goga, međutim, nema nameru da uspori. Pevačica nastavlja sa nastupima i u narednom periodu, a njen kalendar je već popunjen do sredine januara. Očekuju je brojni nastupi širom regiona – u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji i Srbiji, ali i u dijaspori, pre svega u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj i drugim evropskim zemljama.

00:19 Goga Sekulic 3 Izvor: Instagram

Upravo u dijaspori Goga nastupa već više od dve decenije, gde takođe ima vernu publiku koja redovno dolazi na njene nastupe. Ako je suditi po proteklom vikendu, i naredni meseci biće ispunjeni muzikom, dobrom atmosferom i punim klubovima.

00:12 Goga Sekulic 4 Izvor: Kurir

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