Slušaj vest

Iako je danas znamo kao pevačicu sa impresivnom karijerom, Snežana Đurišić je jedan deo života provela u Americi, baveći se potpuno drugačijim poslovima, koji nemaju veze sa muzikom.

Bilo je to devedesetih godina, kada je u Sjedinjenim Državama živela sa porodicom i vodila sopstveni butik. Osim toga, oprobala se i u poslu sa nekretninama.

Bez dileme, muzika joj je bila najveća ljubav, a za vreme odsustva sa muziče scene, svoj boravak u Americi ispunila je baveći se drugim poslovima.

1/7 Vidi galeriju Snežana Đurišić Foto: Damir Dervišagić

- Dok sam živela u Americi imala sam butik, pa sam malo radila i nekretnine. Bilo mi je malo dosadno, nisam po svaku cenu htela da idem da pevam i onda sam odlučila tako da malo ubijem vreme i to je sve bilo dobro, ali ja se najbolje osećam u svojoj pevačkoj koži - ispričala je pevačica za "Blic".

Đurišićeva je prokomentarisala i aktuelnu estradnu scenu, ističući koliko se način građenja karijere promenio u odnosu na ranije. Prema njenim rečima, danas se do popularnosti može doći uz dobru pesmu i kvalitetan tim, dok su nekada u prvom planu bili isključivo talenat, pevačko umeće i kvalitet.

- Sa jedne strane jeste lakše, sa druge nije. Danas može neko ko i nije baš kvalitetan pevač, ukoliko ima dobru pesmu i tim koji radi za njega, da napravi neko ime. E sad, koliko to traje je diskutabilno. U vreme kada sam ja počinjala i gradila svoju karijeru, mogao si da prođeš samo ako si znao, nikako drugačije - poručila je Snežana.

Zbog dugova morala da proda vilu na Dedinju

Iako danas uživa u ljubavi sa ginekologom Vanjom Miloševićem, Snežana Đurišić iza sebe ima izuzetno težak životni period koji je ostavio dubok trag na nju. Pre sadašnje veze, godinama je bila u braku sa suprugom Slobodanom, čiji je iznenadni odlazak za nju predstavljao jedan od najbolnijih trenutaka u životu.

Vest o smrti voljenog supruga zatekla ju je dok je bila na nastupu, a tragedija koja je usledila potpuno joj je promenila život. Snežana nije krila da se nakon njegovog odlaska suočila sa depresijom i teškim emotivnim stanjem, iz kojeg je uz podršku najbližih uspela postepeno da se izvuče. Posebno potresan detalj jeste to što je Slobodan samo dan pre smrti izgovorio reči koje pevačica ni danas ne može da zaboravi, zbog čega veruje da je na neki način predosetio sopstveni kraj.

1/6 Vidi galeriju Snežana Đurišić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Inače, Snežana je sa suprugom živela u vili na Dedinju koju je morala da proda da bi vratila dugove.

- Udala sam se i ušla u kuću svekra i svekrve sa dva devera i mužem, tu smo svi živeli. Onda smo mi tu malo sredili, renovirali nešto što je bila ostava ili šupa, tu je bilo 30 kvadrata i tu smo se izdvojili. Imali smo svoj ključ, ali meni to baš nije odgovaralo jer sam ja kod svoje svekrve uživala, ništa nisam radila. Kad dete plače, ja joj samo dam Maju i vratim se da spavam. E, onda kad smo se izolovali, to je bila moja kuća i morala sam sve da radim. Moj muž je bio jako sposoban, pored toga što je svirao, bavio se i trgovinom i našao je na Dedinju jedan plac i neku blatnjaču i kupio to. To je koštalo 30 miliona, a mi smo u kući imali milion. Onda je nastao haos u smislu plaćanja i posla.

Drastična nesrazmera između rashoda i prihoda ubrzo ih je uvela u finansijski minus, zbog čega je vila na Dedinju na kraju prodata.

BONUS video: