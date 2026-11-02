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Ako ste poslednjih dana makar jednom skrolovali kroz društvene mreže, prilično su velike šanse da ste čuli: "Tri poljupca hoću ja…"

U pitanju je numera Snežane Savić koja je stara nekoliko decenija, ali je internetu, kao i mnogo puta do sada, bilo dovoljno nekoliko sekundi da odluči da joj je vreme za veliki povratak, piše City magazine.

Pesma koja je svojevremeno pripadala sasvim drugačijem muzičkom vremenu danas savršeno funkcioniše kao kratka, upečatljiva zvučna kulisa za video od nekoliko desetina sekundi prilagođen društvenim mrežama. I upravo je to možda najzanimljivije kod nje: „Tri poljupca hoću ja“ nije postala viralna zato što je nova, već zato što je ideološki ujedinila većinu ljudi u Srbiji koji su kroz reči ove pesme pokazali lepu sliku naše zemlje.

Prvo pitanje: odakle je uopšte ova pesma?

„Tri poljupca hoću ja“ izvodi Snežana Savić, a pesmu su napisali Aleksandar Aca Korać i Radmila Mudrinić. Korać je napisao muziku, a Mudrinić tekst. To je, inače, potvrdila i sama Savić, koja je u jednom intervjuu rekla da joj je upravo Korać napravio veliki hit.

Pesma pripada onoj velikoj eri domaće zabavne i narodne muzike kada je bilo sasvim normalno da glumica bude i pevačica, da televizijski program bude mesto na kojem se pesme prvi put čuju i da se hitovi godinama prenose od kasete do kasete, od televizije do televizije i od svadbe do svadbe.

Savić je, naime, pevanje imala u repertoaru mnogo pre nego što će „Tri poljupca hoću ja“ početi da živi svojim životom. Njena muzička karijera razvijala se paralelno sa glumačkom, a u jednom intervjuu ispričala je i da joj je Korać predlagao da sa ovom pesmom ode na Evroviziju. Ona je tu ideju odbila zbog treme.

1/6 Vidi galeriju Glumica je ostavila trag u glumi Foto: ATA images, Printscreen YouTube, Damir Dervišagić

Pesma je starija od mnogih koji je danas koriste

To je možda najbolji deo cele priče.

Pesma je nastala u vremenu u kojem nije bilo TikToka, rilsa, viralnih zvukova, algoritma koji odlučuje šta ćemo čuti sledeće i telefona koji u džepu može da zameni televiziju, radio i muzičku prodavnicu.

A sada se njen refren ponovo vrti u beskonačnom skrolu.

To je pomalo apsurdno, ali i potpuno logično.

Jer društvene mreže imaju jednu neobičnu sposobnost: mogu da uzmu nešto staro nekoliko decenija, izbrišu gotovo sav njegov prvobitni kontekst i od njega naprave nešto potpuno novo.

Nije je pevala samo Snežana Savić

Foto: Aleksandar Ljubičić

Najpoznatija verzija jeste njena, ali pesma je kasnije dobila i potpuno novu interpretaciju kroz projekat SevdahBABY. Godine 2009. „Tri poljupca hoću ja“ dobila je modernu elektronsku obradu, a vokal je pevala Zoe Kida.

Ali postoji jedna važna razlika: SevdahBABY verzija nije samo obrada originalnog snimka. Uz prepoznatljivi refren, napravljen je novi tekst i potpuno drugačiji aranžman, tako da je pesma praktično dobila drugi život u elektro-disko varijanti.

kurir / n1

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