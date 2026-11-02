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Nakon što je Željko Mitrović najavio masovne otkaze na televiziji Pink, ne prestaje da se spekuliše o tome koja bi poznata TV lica mogla da napuste Pink Media Group. Među onima koji su se oglasili tim povodom našla se i voditeljka Jovana Jeremić, koja je poručila da se ne plaši mogućnosti da ostane bez posla.

Ipak, čini se da Jovana trenutno ima mnogo važnije stvari na umu, a to je njen emotivni život. Ona je na društvenim mrežama podelila fotografiju sa Kipra, na kojoj pozira nasmejana u društvu svog verenika Miloša Stojanovića Tigra.

1/5 Vidi galeriju Nakon što je Željko Mitrović najavio masovne otkaze na televiziji Pink, ne prestaje da se spekuliše o tome koja bi poznata TV lica mogla da napuste Pink Media Group. Među onima koji su se oglasili tim povodom našla se i voditeljka Jovana Jeremić, koja je poručila da se ne plaši mogućnosti da ostane bez posla. Foto: Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Voditeljka je za ovu priliku odabrala kratku odevnu kombinaciju, a osmeh na njenom licu nije prošao nezapaženo. Posebnu pažnju privukao je opis fotografije, u kojem je citirala stihove pesme: „Išla čak na sever kao mali kerber što voli te“.

"Ne bojim se otkaza"

Podsetimo, Jovana je rekla da se ne plaši otkaza jer smatra da svoj posao radi najbolje.

1/6 Vidi galeriju Jovana Jeremić na promociji romana Eve Ras Foto: Kurir

- Ja se ne bojim otkaza iz razloga što ja ovo što radim, radim svoj posao, svoj žanr najbolje od svih. I ne postoji neko ko u ovoj državi radi bolje infotainment od Jovane Jeremić. Ja sam ovaj smer i uvela, ja sam ga i napravila, ja sam ga izmislila. Još uvek se niko na našim prostorima nije pojavio ko može meni u tom kontekstu da parira. Što se tiče rejtinga, gledanosti i ljudi koji prate moj program, ja sam apsolutno broj jedan. I mene je rejting doveo na ovu televiziju, rejting me održava sve vreme - rekla je Jovana Jeremić.

Mitrović: "Moraću da otpustim oko 1.000 ljudi"

Željko Mitrović je, podsetimo, najavio velike promene.