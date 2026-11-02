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Nakon što je Željko Mitrović najavio masovne otkaze na televiziji Pink, ne prestaje da se spekuliše o tome koja bi poznata TV lica mogla da napuste Pink Media Group. Među onima koji su se oglasili tim povodom našla se i voditeljka Jovana Jeremić, koja je poručila da se ne plaši mogućnosti da ostane bez posla.

Ipak, čini se da Jovana trenutno ima mnogo važnije stvari na umu, a to je njen emotivni život. Ona je na društvenim mrežama podelila fotografiju sa Kipra, na kojoj pozira nasmejana u društvu svog verenika Miloša Stojanovića Tigra.

Nakon što je Željko Mitrović najavio masovne otkaze na televiziji Pink, ne prestaje da se spekuliše o tome koja bi poznata TV lica mogla da napuste Pink Media Group. Među onima koji su se oglasili tim povodom našla se i voditeljka Jovana Jeremić, koja je poručila da se ne plaši mogućnosti da ostane bez posla. Foto: Printscreen, Antonio Ahel/ATAImages

Voditeljka je za ovu priliku odabrala kratku odevnu kombinaciju, a osmeh na njenom licu nije prošao nezapaženo. Posebnu pažnju privukao je opis fotografije, u kojem je citirala stihove pesme: „Išla čak na sever kao mali kerber što voli te“.

"Ne bojim se otkaza"

Podsetimo, Jovana je rekla da se ne plaši otkaza jer smatra da svoj posao radi najbolje.

Jovana Jeremić na promociji romana Eve Ras Foto: Kurir

- Ja se ne bojim otkaza iz razloga što ja ovo što radim, radim svoj posao, svoj žanr najbolje od svih. I ne postoji neko ko u ovoj državi radi bolje infotainment od Jovane Jeremić. Ja sam ovaj smer i uvela, ja sam ga i napravila, ja sam ga izmislila. Još uvek se niko na našim prostorima nije pojavio ko može meni u tom kontekstu da parira. Što se tiče rejtinga, gledanosti i ljudi koji prate moj program, ja sam apsolutno broj jedan. I mene je rejting doveo na ovu televiziju, rejting me održava sve vreme - rekla je Jovana Jeremić.

Mitrović: "Moraću da otpustim oko 1.000 ljudi"

Željko Mitrović je, podsetimo, najavio velike promene.

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