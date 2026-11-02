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Na tvrdnje Miše Grofa da Nikolina Pišek iznosi optužbe o nasilju na račun pokojnog bivšeg supruga Vidoja Ristovića zbog novog verenika, voditeljka je reagovala za Kurir.

Tom prilikom, voditeljka je poručila da njena ispovest nema nikakve veze sa novom emotivnom vezom, već da je o svemu progovorila zbog svih žena koje su preživele nasilje.

- Samo ću reći da nikoga ne zanima šta on ima da kaže bilo kome, a to što ja pričam, ne pričam zbog sebe. Možda sam ćutala zbog njih, ali sada pričam zbog svih onih žena koje prolaze kroz iste stvari - rekla nam je Nikolina.

1/8 Vidi galeriju Nikolina Pišek Foto: Printskrin/Instagram

Osvrnula se i na Mišin odnos sa unukom, upitavši da li on uopšte zna elementarne stvari o njoj i njenom životu:

- Samo ga pitajte da li zna kako mu se zove unuka, u koji razred ide i kako je. Samo to. Pa da vidim da li zna odgovor - rekla je Nikola Pišek, pa za kraj poslala kratku, ali vrlo jasnu i hrabru poruku:

- A o njima istinu još nisam ni počela iznositi. Tek ću - poručila je na kraju razgovora za Kurir.

Ispovest Nikoline Pišek o nasilju

Podsetimo, Nikolina je gostujući u jednom potkastu prvi put progovorila o drami kroz koju je prolazila.

Voditeljka ju je upitala da li je da li ju je partner nekad udario, na šta je ona odgovorila potvrdno i opisala detalje nasilja.

- Jeste, puno puta. Ne želim plakati, čak mislim kad sve sagledam psihičko zlostavljanje je i možda i gore od toga. Fizičko zlostavljanje je vrhunac negativnosti u vezi. To može dovesti do ishoda koji su fatalni. Ja sam shvatila da sam više puta bila u situacijama koje su za mene potencijalno opasne. Sad se ljudi pitaju zašto sam ja to trpela, svi misle da je lako otići iz takvih odnosa, ili da je neko u takvom odnosu zbog finansija ili nekih benefita... - rekla je Nikolina u potkastu "Bad Advice Club"

Voditeljka je potom ispričala priču da je Nikolina jednom prilikom htela da razgovara sa njim oko potencijalnog odlaska iz veze, na šta je on stavio pištolj na sto između njih i pitao o čemu hoćeš da razgovaraš?

- Da, to je bila jedna od situacija, suptilna poruka. Nije rekao da će ga upotrebiti, samo ga je stavio na sto. Ali, tada shvatiš neke stvari, Čak se nisam bojala toliko za sebe koliko sam se bojala za svoju decu i stariju i mlađu ćerku jer je bilo direktnih i otvorenih pretnji.

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