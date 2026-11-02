CECA POKAZALA ŠTA RUČA! Pevačica ne krije od sveta šta joj se nalazi u tanjiru
- Ceca Ražnatović podelila je atmosferu sa snimanja 'Zvezda Granda' i pokazala bogatu domaću trpezu tokom pauze.
- Na ručku su bili Đorđe David, Ana Sević, Sanja Vučić i Milan Mitrović, uz poruku da je ekipa 'top tim'.
Balkanska zvezda Svetlana Ceca Ražnatović podelila je na svom Instagram profilu delić atmosfere sa snimanja muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" i pokazala kako izgleda pauza između radnih obaveza.
Naime, ekipa je uživala u pravoj domaćoj gozbi, a bogata trpeza bila je prepuna različitih specijaliteta. Na stolu su se našli punjene paprike, domaća supa, pite, ćufte i sveže salate.
Ceca je snimila kolege dok su ručali, a među njima su bili roker Đorđe David, pevačica i voditeljka Ana Sević, Sanja Vučić i voditelj Milan Mitrović. Uz snimke bogate trpeze, pevačica je kratko poručila: "Mi smo top tim!"
Ovim prizorom pokazala je kako izgleda druženje članova žirija i ekipe iza kamera, gde uz snimanje i brojne obaveze ima vremena i za zajednički ručak.
Tajna Cecine vitke linije
Iako je na snimku pokazala bogatu trpezu, Ceca je ranije govorila i o načinu na koji održava liniju. Pevačica je otkrila da je za mesec dana uspela da smrša 8,5 kilograma, a kako je istakla, tokom tog perioda nije gladovala niti se odricala hrane koju voli.
Prema njenim rečima, najvažnije joj je bilo da u večernjim satima prestane sa unosom hrane, dok ujutru doručkuje i nastavlja sa svojim uobičajenim aktivnostima.
- Skinula sam 8,5 kilograma za mesec dana, a da nijedne sekunde nisam gladovala, jela sam šta god sam htela. Najkasnije, znači pola 8, 8 uveče, nema više unosa hrane i meni se to pokazalo... I onda ujutru ustajem u 8, pola 9, doručak, pokretanje metabolizma i to je to - objasnila je Ceca.
Pevačica je priznala i da ponekad uživa u pivu, uz duhovitu opasku: "Mene ne goji, mene pivo voli".
Pogledajte dodatni snimak: