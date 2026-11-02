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Olja Bajrami danas je odrganizovala promociju svog novog projeta, a pred okupljenim medijima, među kojima je bio i Kurir, pevačica je otvoreno pričala o situaciji na estradi.

Ona se osvrnula na Jakova Jozinovića, Selmu Barjami, kompozitora Gorana Ratkovića Raleta i koleginicu Ane Nikolić, kao i njihove drame iz prošlosti.

Olja je prvo počela priču o gubitku kilograma, zdravlju, ali i privatnom i emotivnom životu:

1/5 Vidi galeriju Olja Bajrami na promociji novog projekta Foto: Kurir

- Bila sam na postu, gladovanju, dva puta po deset dana samo voda. Sve to uz stručni tim, ovo je rezultat. Rešila sam insulinsku rezistenciju, pored gubljenja kilograma. Bilo je teško, ali se isplatilo. Ne može više od dva puta godišnje, i sledeće godine ću isto da radim. Mlađi muškarac pored mene? Lepo što bi vi želeli da imam mlađeg, ali ja nemam nikog! Ni mlađi, ni stariji. Kada bude, prvi ćete saznati, obećavam. Teško mi je bez muškarca. Volim muškarce, obožavam ih, ali eto... Nije se još dalo - rekla je Olja Bajrami okupljenim medijskim ekipama, pa se osvrnula na koleginicu Selmu Bajrami.

- Moja karijera jeste na zavidnom nivou, trajem godinama, ali Selma ima ozbiljnu karijeru, hitove, ne bih pravila paralelu. Volela bih da dođem do toga. Da li će ona uskoro u Srbiju? To nije tema za mene. Ne bih to komentarisala. Mi se poštujemo, ako nešto treba... Nismo u kontaktu. Znamo se, iz iste smo regije, svi, ipak, radimo isti posao, lepo je da se podržavamo - kazala je ona.

00:21 Olja Bajrami na promociji novog projekta Izvor: Kurir

O skandalu Jakova Jozinovića

- Što se tiče skandala Jakova Jozinovića, da li bih ja pevala takve rodoljubive pesme... Nažalost, pravimo svi greške, neke su oprostive, neke ne... On je klinac, da li je svestan ili nije svestan, to ne znamo, želim mu da širi ljubav, da dovede stvari na svoje mesto, kako treba. Lepo je pevati svugde - rekla je Olja.

Foto: Printscreen

"Rale više ne potpisuje moje pesme"

Govoreći o odnosima na estradi, osvrnula se na Lunu i Marka, ali je otkrila detalje saradnje sa Raletom i onda sa Anom Nikolić.

- Kod Lune sam bila u podkastu, ali mi se ne družimo. Sa njom se čujem oko ženskih stvari. Luna i Marko izlaze svakome u susret. Pitala me je ona u podkastu dosta stvari koje nisu imale veze sa rijalitijem. Neke stvari treba da ostanu u prošlosti. Raleta nema više potpisanog na mojim pesmama, nažalost. Želela bih saradnju opet, zašto da ne, ko bi odbio dobru pesmu? Ugostila bih Anu Nikolić, nek mi dođe, nek popije nešto... 1. decembra idem na američku turneju, vraćam se u januaru.

1/5 Vidi galeriju Ana Nikolić u problemima Foto: ATA images, Printscreen

Odgovorila je i na pitanje da li bi ušla u Elitu:

- U Elitu bih ušla da pevam, što da ne, zvali su me u aprilu, ali tad nisam mogla zbog turneje - istakla je pevačica.

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