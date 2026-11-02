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Večeras, 2. novembra, održava se prvi u nizu koncerata najveće balkanske muzičke zvezde Ace Lukasa u Beogradskoj areni.

Beograd će u naredna tri dana biti centar regionalne muzičke scene. Publiku očekuju brojni trenuci koji će joj dugo ostati u sjećanju.

Naša ekipa sačekala je pevača koji je došao nasmejan i spreman da napravi spektakl. Pevač je bio potpuno iskren.

"Kao i uvek dobro sam raspoložen. Ovo je treći koncert, napravili smo da ovaj koncert bude prvi, a na njemu je najmanje prodatih karata pa se tresem koliko će da bude ljudi", započeo je baz skrivanja svojih emocija Lukas, pa otkrio šta je sam sebi poželeo za rođendan koji će dočekati u ponoć

1/9 Vidi galeriju Aca Lukas Foto: Damir Dervišagić

"Još jedno 15 rođendana sa ovoliko godina".

Lukas je pričao i na temu društvenim mreža, otkrivajući kako nije zavisnik od istih.

"Retko kada ulazim, samo ako ima neka svađica, tada uđem", kaže pa se okreće i gleda na ulaz.

"Gledam sve vreme ko će da dođe, ali mislim da neće niko od kolega, dolaze samo ljudi da slušaju muziku", bio je iskren Aca.

Šta nam je još otkrio pogledajte ispod:

04:48 Intervju Aca Lukas Izvor: Kurir

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