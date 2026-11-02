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Bivši učesnik „ZadrugeNikola Orozović postao je otac. Srećnu vest ponosni otac podelio je sa svojim pratiocima na Instagramu uz dirljive fotografije iz porodilišta i porodičnog doma.

Čestitke i lepe želje u komentarima ne prestaju da pristižu sa svih strana, a ponosni roditelji ne kriju neizmernu sreću i zahvalnost.

Ime Tadej potiče iz aramejskog i hebrejskog jezika (od reči Thaddai), a u hrišćanskoj tradiciji poznato je po svetom apostolu Judi Tadeju. Njegovo osnovno značenje prevodi se kao „onaj koji je hrabar“, „odvažan“, „srčan“, ali i „onaj koji slavi Boga“ ili „dar od srca“. Smatra se snažnim biblijskim imenom koje simbolizuje nepokolebljivost, plemenitost i unutrašnju snagu.

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Foto: Printscreen

Nedavno se oženio

Podsetimo, par je nedavno napravio i veliko svadbeno slavlje.

Pored samog venčanja, par je za najbliže organizovao i uzbudljivo otkrivanje pola bebe na prelepoj lokaciji tik uz reku.

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Olja Bajrami na promociji novog projekta Izvor: Kurir