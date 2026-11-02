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Vlado Kalember je došao da gostuje na koncertu kod Ace Lukasa, a razgovor je pored aktuelnih muzičkih tema doneo i zanimljive priče iz bogate karijere i anegdote koje publika retko ima priliku da čuje.

Prisetiо se i snimanja čuvene pesme „Jugoslovenka“, otkrivajući detalje iz vremena kada su nastajali veliki muzički hitovi koji su obeležili čitavu jednu epohu.

Govoreći o muzičkim legendama, osvrnuo se i na Mišu Kovača, uz emotivnu poruku:

Vlado Kalember Foto: Damir Dervišagić

„Uvek nam je žao kada veliki odlaze“.

Nije izostalo ni pitanje o Zdravku Čoliću, a Vlado je kroz zanimljiv komentar objasnio da Čolića nisu doživljavali kao konkurenciju kada je reč o ženama.

„Zdravko Čolić nam nije bio konkurencija zbog žena, on nema konkurenciju“

Njegova priča i duhovite opaske sigurno će privući pažnju publike, a gostovanje je još jednom pokazalo koliko zanimljivih anegdota kriju decenije provedene na muzičkoj sceni.

08:16
Vlado Kalember gost kod Ace Lukasa Izvor: Kurir

Više o gostovanju i atmosferi pred veliki koncert Ace Lukasa u Beogradskoj areni pogledajte u snimku.

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 Pogledajte dodatni snimak:

08:16
Vlado Kalember gost kod Ace Lukasa Izvor: Kurir