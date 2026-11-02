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Nekadašnji rijaliti učesnik Vladimir Tomović godinama je poznat javnosti po svom temperamentnom karakteru i brojnim kontroverzama koje su ga pratile tokom učešća u formatima „Zadruga“ i „Parovi“. Iako se već neko vreme povukao iz rijaliti sveta i posvetio privatnom biznisu u rodnom Baru, Tomović je i dalje veoma aktivan na društvenim mrežama, gde njegove objave redovno privlače pažnju.

Ovoga puta, Vladimir je podelio fotografiju iz teretane koja nije prošla nezapaženo. Tomović (44) pozirao je u sivoj sportskoj majici bez rukava, a u prvom planu našli su se njegovi izraženi mišići, posebno masivna ramena i bicepsi.

1/5 Vidi galeriju Bivši rijaliti učesnik Vladimir Tomović godinama važi za jednog od najkontroverznijih takmičara koji su prošli kroz formate poput "Zadruge" i "Parova". Foto: Printscreen, Paparaco lov/Printscreen

Čini se da nekadašnji rijaliti igrač vredno radi na svom fizičkom izgledu, a fotografijom je pokazao zavidnu formu. Ipak, nije propustio priliku da se našali u svom prepoznatljivom stilu, pa je preko objave kratko dodao: "AI ogledalo + fotošop", uz emotikon nabildovane ruke.

"Kajem se zbog mnogo toga u životu"

Vladimir se nedavno osvrnuo na svoje učešće u rijalitiju, te bez dlake na jeziku priznao šta sebi nikada nije oprostio:

1/6 Vidi galeriju Vladimir Tomović Foto: Instagram, Printscreen, Ana Paunković

- Pričam nekad kao neka žena, tetka, sto na sat. Treba malo da ćutim, da budem mističan, a ja... Ma, imam sto mana. Tvrdoglav, budaletina, iskompromitovao sam se kao nenormalan u rijalitiju. Kajem se za mnogo toga stvarno. Žao mi je što sam došao u situaciju da dignem ruku na žensko, ono u rijalitiju. Malo je specifično sve to tamo, ne jedeš, ne piješ, sve vreme pod reflektorima, mnogo tu faktora ima. Glupo je i da se pravdam, jeste me gazila, provocirala, ali opet nisam smeo to sebi da dozvolim. Ma, kajem se za mnogo toga u životu - iskreno je poručio Tomović za TV Adria Montenegro.