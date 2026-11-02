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Mario Mihaljević evocirao je uspomene na nastanak emotivne "Pesme za Edija", koju je Mišo Kovač snimio iz prvog pokušaja, a potom je izveo i pred publikom na legendarnom Poljudu.

- Odsvirao sam mu je jednom. Samo jednom. Klimnuo je glavom da mu se sviđa. Otpevao je pesmu jednom. Samo jednom - prisetio se muzičar Mario Mihaljević snimanja numere koja je nastala 1992. godine, nakon smrti šesnaestogodišnjeg sina Miše Kovača.

Od Miše, koji je preminuo u subotu u 86. godini, Mihaljević se oprostio emotivnom objavom u kojoj je otkrio detalje njihove saradnje i nastanka pesme. Kako je naveo, pevač mu je tada doneo tekst Pere Picukarića i zamolio ga da za njega napiše muziku, uz napomenu da snimanje počinje već narednog dana.

1/4 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Screenshot YT, Screenshot

- Tu ti je tekst Pere Picukarića. Muziku smeš samo ti napisat. Snimanje je sutra - prisetio se Mihaljević njegovih reči.

"Plakao je pre ulaska u studio, snimio pesmu i nastavio plakati"

Kompozitor je muziku, kako je istakao, stvorio u jednom dahu, za svega nekoliko minuta, koliko traje sama pesma. Posebno se osvrnuo na Mišinu emotivnu reakciju tokom snimanja, otkrivši da pevaču nije bilo lako da izvede numeru posvećenu pokojnom sinu.

- Pre ulaska u studio plakao je. U studiju nije. Otpevao je pesmu jednom. Samo jednom. I nastavio plakati izvan studija - napisao je Mihaljević.

"Pesma za Edija" objavljena je 1993. godine na istoimenom albumu, a iste godine dobila je i posebno mesto na Mišinom koncertu "Noć sveća", održanom u septembru na splitskom Poljudu. Nastup je bio posvećen njegovom sinu Ediju, ali i poginulim hrvatskim braniteljima.

Mihaljević se prisetio i tog nastupa, ističući koliko je pevaču bilo teško da pred punim stadionom izvede ovu numeru.

- Da, otpevao ju je još jednom na punom Poljudu. Jedva. A svi su plakali. I nikada više - prisetio se Mihaljević na Fejsbuku.

Svoju oproštajnu objavu završio je emotivnim rečima, kojima je još jednom podsetio na posebnu povezanost koju su imali:

- A što više da se piše. Razumeli smo se i bez reči. Neka tako bude i sada.

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