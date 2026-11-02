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Dobro poznati stihovi odjekivali su prepunom Arenom, dok je publika na nogama dočekala Acu Lukasa, koji je na samom početku najavio veče ispunjeno emocijama, energijom i hitovima koje njegova publika godinama obožava.

Pesma "Voliš li me", napisana perom Marine Tucaković, nosi snažnu emotivnu poruku, u kojoj se prepliću tuga, ljutnja i ljubav, osećanja u kojima se mnogi prepoznaju. Upravo zbog toga ne čudi što je već od prvih taktova publika uglas pevala sa Lukasom, još jednom potvrđujući koliko ova numera zauzima posebno mesto među njegovim mnogobrojnim hitovima.

Izbor pesme za početak koncerta pokazao se kao pun pogodak, budući da je već od prvih minuta bilo jasno da je pred okupljenima noć za pamćenje.

Kako je izgledao početak koncerta i kakva je atmosfera vladala u Areni, pogledajte u videu ispod:

01:14 Aca Lukas otvorio koncert pesmom “Voliš li me” Izvor: Kurir

"Voliš li me" jedna je od numera koja na njegovim nastupima izaziva posebne reakcije, a večerašnji prizor iz Beogradske arene još jednom je pokazao koliko njegove pesme povezuju pevača i publiku.

Ovako ide tekst pesme

Voliš, voliš ti mene kad sam dobar

kad ti k'o dami ruku dodam

i kaput ti pridržim

k'o malo vode na dlanu držim

Voliš, voliš ti mene kad sam nežan

kada sam pažljiv i darežljiv

da staviš me na ranu

voliš ti moju lepšu stranu

Ref.

Voliš li me kad sam mrtav pijan

voliš li me kad pravi sam grubijan

voliš li me kad okolo se ku*vam

i zdravlje zbog mene zauvek izgubiš

reci mi da me voliš

Voliš, voliš ti mene kad sam fin

kad ovo srce sve ti čini

voliš ti moje maske

sve što nisam u suštini

Ref.

Ljubav je crni humor

širi se kao tumor

dok veruješ, a ja lažem te

Pa previše zbog tog pijem

pa previše zbog tog pušim

jer previše ipak volim te ja

1/13 Vidi galeriju Aca Lukas koncert, prvo veče u Areni Foto: Damir Dervišagić

Pesma "Voliš li me" govori o komplikovanom, turbulentnom ljubavnom odnosu u kojem se smenjuju nežnost i grubost, pažnja i poroci, iskrena osećanja i laži. Kroz stihove se provlači pitanje da li ljubav može da opstane uprkos manama i lošim postupcima? Na kraju, pesma nas tera da se zapitamo, šta je u stvari ljubav i koliko je snažna onda kada negativne strane izađu na videlo. Da li smo spremni da prihvatimo osobu sa svim onim što ona jeste, ili pak volimo samo jednu stranu medalje.

Upravo taj kontrast između ljubavi i bola, privrženosti i razočaranja daje pesmi posebnu težinu i čini je prepoznatljivom publici, a nema sumnje da ju je Aca Lukas večeras izveo maestralno.

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