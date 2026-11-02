ARENA U TRANSU! Aca Lukas koncert otvorio velikim hitom napisanim perom Marine Tucaković, hiljade ljudi uglas pevalo (VIDEO)
Dobro poznati stihovi odjekivali su prepunom Arenom, dok je publika na nogama dočekala Acu Lukasa, koji je na samom početku najavio veče ispunjeno emocijama, energijom i hitovima koje njegova publika godinama obožava.
Pesma "Voliš li me", napisana perom Marine Tucaković, nosi snažnu emotivnu poruku, u kojoj se prepliću tuga, ljutnja i ljubav, osećanja u kojima se mnogi prepoznaju. Upravo zbog toga ne čudi što je već od prvih taktova publika uglas pevala sa Lukasom, još jednom potvrđujući koliko ova numera zauzima posebno mesto među njegovim mnogobrojnim hitovima.
Izbor pesme za početak koncerta pokazao se kao pun pogodak, budući da je već od prvih minuta bilo jasno da je pred okupljenima noć za pamćenje.
Kako je izgledao početak koncerta i kakva je atmosfera vladala u Areni, pogledajte u videu ispod:
"Voliš li me" jedna je od numera koja na njegovim nastupima izaziva posebne reakcije, a večerašnji prizor iz Beogradske arene još jednom je pokazao koliko njegove pesme povezuju pevača i publiku.
Ovako ide tekst pesme
Voliš, voliš ti mene kad sam dobar
kad ti k'o dami ruku dodam
i kaput ti pridržim
k'o malo vode na dlanu držim
Voliš, voliš ti mene kad sam nežan
kada sam pažljiv i darežljiv
da staviš me na ranu
voliš ti moju lepšu stranu
Ref.
Voliš li me kad sam mrtav pijan
voliš li me kad pravi sam grubijan
voliš li me kad okolo se ku*vam
i zdravlje zbog mene zauvek izgubiš
reci mi da me voliš
Voliš, voliš ti mene kad sam fin
kad ovo srce sve ti čini
voliš ti moje maske
sve što nisam u suštini
Ref.
Ljubav je crni humor
širi se kao tumor
dok veruješ, a ja lažem te
Pa previše zbog tog pijem
pa previše zbog tog pušim
jer previše ipak volim te ja
Pesma "Voliš li me" govori o komplikovanom, turbulentnom ljubavnom odnosu u kojem se smenjuju nežnost i grubost, pažnja i poroci, iskrena osećanja i laži. Kroz stihove se provlači pitanje da li ljubav može da opstane uprkos manama i lošim postupcima? Na kraju, pesma nas tera da se zapitamo, šta je u stvari ljubav i koliko je snažna onda kada negativne strane izađu na videlo. Da li smo spremni da prihvatimo osobu sa svim onim što ona jeste, ili pak volimo samo jednu stranu medalje.
Upravo taj kontrast između ljubavi i bola, privrženosti i razočaranja daje pesmi posebnu težinu i čini je prepoznatljivom publici, a nema sumnje da ju je Aca Lukas večeras izveo maestralno.
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