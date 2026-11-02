"IMAM DOKAZE DA JE BILA INTIMNA SA MOJIM MUŽEM" Žana Omnia razotkrila bivšu rijaliti učesnicu: Priznala da li je imala romansu s Matorom
- Žana Omnia demantovala je navode da je bila ucenjivana, da su joj fotografije završile na sajtu za odrasle i da je bivši muž bio nasilan.
- Odbacila je priče o romansi sa Jovanom Tomić Matorom i aferi sa Markom Markovićem, uz tvrdnju da s njim nije bila intimna.
- Potvrdila je da dugo poznaje Milenu Kačavendu i da ima dokaze da je Vanja Živić bila intimna sa njenim bivšim mužem Bobancem.
Bivša učesnica "Elite" Žana Omnia otvoreno je govorila o svom privatnom životu, odnosima sa bivšim rijaliti učesnicima i druženju sa Milenom Kačavendom, a nakon dužeg vremena konačno se osvrnula i na spekulacije o navodnoj aferi sa Markom Markovićem.
Prvo je otkrila da li su njene fotografije završile na sajtu za odrasle:
- Ne, niti znam da sam ikada posedovala takve fotografije.
Žana se potom osvrnula na spekulacije da je bila ucenjivana, te da je to bio razlog njenog ulaska u rijaliti:
- Taman posla, dobrovoljno sve radim u životu i ne znam odakle sve te informacije - rekla je ona, a na pitanje da li je dobijala pretnje od žestokih momaka, Žana je odgovorila odrično:
- Takve momke i ne poznajem, ali ako ima neki žestoki momak da zna lepo da zapreti slobodno neka se javi.
O bivšem mužu
Otkrila je i da nije istina da ju je bivši muž fizički maltretirao:
- Ne, taman posla to moram da demantujem. Kakav god mi sada imali novonastali odnos, moj bivši muž nikada nije bio nasilnik.
O rijaliti igračima i Marku Marković
Kako su postojale razne spekulacije o njenim emotivnim odnosima, Žana je otkrila da li je bila u romansi sa Jovanom Tomić Matorom:
- Ne, niti je bilo šta tako izašlo u javnost i to je sve demantovano i od strane nje i od strane mene. Nije mi plaćala putovanja, ali ako je voljna da plati uvek može da se javi.
Potom se osvrnula na navode da je imala intimne odnose sa Markom Markovićem:
- Ne, ja sam bez veze. Odgovor je ne - a onda je odgovorila na pitanje da li je istina da on krpi kraj sa krajem:
- U finansijom smislu? Zaista nisam stekla takav dojam o tom momku, ali ne zalazim u tuđe džepove i finansijske malverzacije. Da ja imam tu informaciju, ne.
O Marku i Staniji
Žana je progovorila i o odnosu Stanije Dobrojević i Marka Markovića istakvši da smatra da je on njoj bio igračka:
- Fetiši su različiti i zaista ne znam, ali neka bude odgovor da. Ne pričam o ljudskim fetišima sa određenim ljudima, ali čim je tako sve formulisano odgovor neka bude da, jer sam stekla takav dojam sa moje tačke gledišta.
O odnosu sa Kačavendom
Žana je priznala da Kačavendu poznaje mnogo godina, još pre rijalitija:
- Da i to je tema koja nije bila plasirana u javnosti, jer smo mi želele tako da prezentujemo. Dugi niz godina se poznajemo preko zajedničkih prijatelja i htele smo da to bude od javnosti sakriveno i tako je ostalo do dana današnjeg.
"Imam dokaze da je Vanja bila intimna sa Bobancem"
Na pitanje da li je Vanja Živić bila intimna sa njenim bivšim mužem Bobancem, rekla je:
- Odgovor je da, uz sve dokaze i argumente koje sam već iznela u javnosti. Prijateljski sam se bavila njegovim životom nakon razvoda i prijateljski sam znala sve njegove odnose posle završetka našeg braka - rekla je Žana na kraju razgovora za "Blic".
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