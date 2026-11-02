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Bivša učesnica "Elite" Žana Omnia otvoreno je govorila o svom privatnom životu, odnosima sa bivšim rijaliti učesnicima i druženju sa Milenom Kačavendom, a nakon dužeg vremena konačno se osvrnula i na spekulacije o navodnoj aferi sa Markom Markovićem.

Prvo je otkrila da li su njene fotografije završile na sajtu za odrasle:

- Ne, niti znam da sam ikada posedovala takve fotografije.

Žana se potom osvrnula na spekulacije da je bila ucenjivana, te da je to bio razlog njenog ulaska u rijaliti:

- Taman posla, dobrovoljno sve radim u životu i ne znam odakle sve te informacije - rekla je ona, a na pitanje da li je dobijala pretnje od žestokih momaka, Žana je odgovorila odrično:

- Takve momke i ne poznajem, ali ako ima neki žestoki momak da zna lepo da zapreti slobodno neka se javi.

1/4 Vidi galeriju Žana Omnia Foto: Printscreen RED tv

O bivšem mužu

Otkrila je i da nije istina da ju je bivši muž fizički maltretirao:

- Ne, taman posla to moram da demantujem. Kakav god mi sada imali novonastali odnos, moj bivši muž nikada nije bio nasilnik.

O rijaliti igračima i Marku Marković

Kako su postojale razne spekulacije o njenim emotivnim odnosima, Žana je otkrila da li je bila u romansi sa Jovanom Tomić Matorom:

- Ne, niti je bilo šta tako izašlo u javnost i to je sve demantovano i od strane nje i od strane mene. Nije mi plaćala putovanja, ali ako je voljna da plati uvek može da se javi.

Potom se osvrnula na navode da je imala intimne odnose sa Markom Markovićem:

- Ne, ja sam bez veze. Odgovor je ne - a onda je odgovorila na pitanje da li je istina da on krpi kraj sa krajem:

- U finansijom smislu? Zaista nisam stekla takav dojam o tom momku, ali ne zalazim u tuđe džepove i finansijske malverzacije. Da ja imam tu informaciju, ne.

1/6 Vidi galeriju MARKO MARKOVIĆ I DALJE PATI ZA STANIJOM?! Njegov Instagram otkrio više nego što treba, stara ljubav ZABORAVA NEMA (FOTO) Foto: Printskrin/Instagram

O Marku i Staniji

Žana je progovorila i o odnosu Stanije Dobrojević i Marka Markovića istakvši da smatra da je on njoj bio igračka:

- Fetiši su različiti i zaista ne znam, ali neka bude odgovor da. Ne pričam o ljudskim fetišima sa određenim ljudima, ali čim je tako sve formulisano odgovor neka bude da, jer sam stekla takav dojam sa moje tačke gledišta.

O odnosu sa Kačavendom

Žana je priznala da Kačavendu poznaje mnogo godina, još pre rijalitija:

- Da i to je tema koja nije bila plasirana u javnosti, jer smo mi želele tako da prezentujemo. Dugi niz godina se poznajemo preko zajedničkih prijatelja i htele smo da to bude od javnosti sakriveno i tako je ostalo do dana današnjeg.

1/9 Vidi galeriju Žana Omnia i Vanja Živić Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen

"Imam dokaze da je Vanja bila intimna sa Bobancem"

Na pitanje da li je Vanja Živić bila intimna sa njenim bivšim mužem Bobancem, rekla je:

- Odgovor je da, uz sve dokaze i argumente koje sam već iznela u javnosti. Prijateljski sam se bavila njegovim životom nakon razvoda i prijateljski sam znala sve njegove odnose posle završetka našeg braka - rekla je Žana na kraju razgovora za "Blic".

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