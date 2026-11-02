Slušaj vest

U emisiji ''Pitao Bih Za Druga'', voditeljke Anastasija Buđić i MC Alex ove večeri su u studiju ugostile Karla Ječmineka koji je sinoć napustio ''Elitu 10'', ali i Slađu Lazić Bošković.

- Deluje mi da si ljut na Urošu i da ti je negde on kriv što si ispao tako rano? - upitala je Mc Alex.

- Ne znam da li je on krivac, ali da ima ulogu tu, ima. Mislim da ima svoju krivicu, ali ja ga ne krivim - rekao je Karlo.

Pokrajinsko prvenstvo osoba sa invaliditetom u šahu održano u Bačkoj Palanci

- Zbog čega si se povukao? - upitala je Stejsi.

Foto: Printscreen

- Razočarao sam sebe zato što sam očekivao od sebe mnogo više, a onda sam se povukao. Nisam hteo da se ubacujem na silu već sam slušao sa strane i posmatrao stvari - rekao je Karlo.

- Ja znam Slađanu nešto kratko pre rijalitija, ali je ona mnogo draga osoba koja u sebi ima mnogo ljubavi i pažnje. Život je nije mazio, ima dečka kog i dalje voli, očekuje ga unutra. S tim momkom je izgubila dete u devetom mesecu trudnoće, ima bolesnu decu tako da je život stvarno nije mazio - rekao je Karlo.

- Kako je tvoj odnos sa Urošem krenuo? Da li ima momenata koje ćeš ipak pamtiti? - upitala je Stejsi.

- Ja pre ulaska nisam imao lepo mišljenje o njemu, ali kad sam ga upoznao shvatio sam da sam imao prevelike predrasude. On je normalan i dobar, nekako mi se dopao i stvarale su mi se emocije. Izašao sam iz svoje zone komfora jer se meni ne sviđaju takvi muškarci. Sada vidim da je Uroš igrao igricu sa mnom i da nije imao nikakve emocije prema meni, hteo je samo da dođe do teme. On i dan danas ima emocije prema Bori, tako da prema meni nije mogao da bude iskren. Imao sam prebačaje i shvatio sam da ne volim da mi neko bude na glavi. Uroš je meni zabranio da pričam i sa muškim, ali i sa ženskim osobama - rekao je Karlo.

- Imali ste neke lepe i dubokoumne razgovore - rekla je Stejsi.

- Jesmo, ali u svađama i nekim ružnim trenutcima ume baš da preuveličava. Nisam hteo da se svađam s njim jer bi ispalo da se ja kačim na njega zbog kadra, a stvarno nije tako - rekao je Karlo.

1/8 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Kurir

- Mnogi su naslućivali Urošev kraj kada su videli da ti ulaziš, očekivali su mnogi da ćete biti u sukobu - rekla je Stejsi.

- Očekivao sam da ćemo imati sukobe i da ćemo biti konkurencija jedno drugom. On je na samom startu bio blag i dobar prema meni, tako sam i ja prema njemu - rekao je Karlo.

- On tebe ceo dan pljuje da si folirant jer ga nisi stavio za vođu - rekla je Stejsi.

- To je bilo očekivano, nisam uopšte bio iznenađen. Njemu kad ideš po volji onda si najbolji, a kad ne ideš onda si najgori - rekao je Karlo.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Pogledajte dodatni snimak: