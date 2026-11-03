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Filip Car i Aneli Ahmić već danima preživljavaju turbulentan period.

Razgovori o raskidu su sve češći a svađe deo svakodnevnice.

"Nemaš poštovanje"

U emisiji "Pretres nedelje" cimeri su iznosili mišljenje o njihovom odnosu, te je Matora inicirala još jedan sukob.

- Ako on misli da se bilo ko promenio, greši. Ti niti imaš autoritet nad njom, niti imaš poštovanje. Bolje da te opsuje nego da radi takve stvari. Treći put prelaziš preko toga. Toliko gubiš kredibilitet - rekla je Matora.

"Ostavljamo prostor da se družimo"

- Pričali smo da ćemo oboje priznati krivicu. Ostavljamo prostora da se družimo. Trebalo je da krenemo nekim novim putem. Odjednom Lena i Kristina. Ja devojku nisam j*bao. Evo, sad ti kažem da ću je maziti. Evo, poljubio sam je u usta. To je da imate šta da komentarišete - rekao je Car i poljubio Kristinu Jelkić.

"Ovo je za mene završena priča"

1/7 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Ovo za Zvekija je moja nemoć. Ja ne volim Janjuša. Iznervirao me je. Rekao mi je da sam prljavuša, to je najgora uvreda za ženu. Poljubio se sa devojkom u usta, ovo je za mene završena priča. Izvinjavam se mojoj porodici. Izvinjavam se mom bratu koji je priča sa ovim čovekom - nastavila je Aneli.