Slušaj vest

Danas se navršava pet godina od smrti legendarnog pevača Marinka Rokvića, koji je preminuo 6. novembra 2021. godine u 68. godini, nakon teške borbe sa opakom bolešću. Njegov odlazak ostavio je veliku prazninu na domaćoj estradi, ali i u porodici, koja se i danas teško miri sa gubitkom voljenog supruga, oca i dede.

Foto: ATA Images / Antonio Ahel

Iza Marinka su ostali supruga Slavica, sinovi Nikola, Marko i Dario, kao i unuci, koji čuvaju uspomenu na njega i njegovo bogato muzičko nasleđe. Posebno potresni detalji iz njegovih poslednjih dana i danas izazivaju emocije, a njegova supruga bila je uz njega do poslednjeg daha, ispunjavajući mu najveću želju – da poslednje trenutke provede u svom domu, okružen najmilijima.

Kako su tada prenosili domaći mediji, Slavica je bila uz supruga do poslednjeg trenutka. Negovala ga je u njihovoj porodičnoj kući na Košutnjaku, gde je i preminuo. Marinko nije želeo da poslednje dane provede u bolnici, već je insistirao da ostane kod kuće, a njegova supruga učinila je sve da mu olakša najteži period.

1/6 Vidi galeriju Marinko Rokvić Foto: Printscreen/Instagram, Pritnscreen/Instagram, Dragana Udovičić

S obzirom na to da je Slavica po struci zdravstveni radnik, imala je znanje da mu pruži odgovarajuću negu, ali pre svega ljubav i podršku koje su mu u tim trenucima bile najpotrebnije.

Podsetimo, Marinko je u novembru 2020. godine hitno operisan zbog ciste na stomaku, ali je tada otkriveno da boluje od karcinoma pankreasa. Prognoze za izlečenje bile su loše, a pevač se uprkos svemu borio do poslednjeg dana.

Imovinu podelio na ravne časti, nije želeo svađu među sinovima

1/12 Vidi galeriju OVO JE KUĆA KOJU JE MARINKO ROKVIĆ OSTAVIO UDOVICI! Slavica napravila čist LUKSUZ: Sama je posadila vrt i IZRAĐIVALA DETALJE! FOTO Foto: Printskrin/Instagram

Osim po velikim muzičkim hitovima, Marinko je bio poznat i kao čovek kojem je porodica uvek bila na prvom mestu. Iako je iza sebe ostavio značajnu imovinu stečenu tokom višedecenijske karijere, najvažnije mu je bilo da njegovi naslednici ostanu složni i da nakon njegove smrti ne dođe do sukoba zbog nasledstva.

Kako su svojevremeno pisali mediji, pevač nije sastavljao testament, već je sa sinovima razgovarao o raspodeli imovine i odlučio da sve što je stekao podeli na ravne časti. Želeo je da njegova supruga Slavica i sva trojica sinova budu zbrinuti i da niko ne bude oštećen.

O njegovom odnosu prema naslednicima svojevremeno je govorila i pevačica bliska porodici Rokvić, koja je istakla da Marinko nikada nije pravio razliku među sinovima.

- Marinko je s jedne strane bio veliki vragolan, a s druge veliki gospodin, ali porodica mu je bila na prvom mestu. Sinove nikad nije razdvajao. Svu trojicu je neizmerno voleo – ispričala je tada pevačica bliska sa Rokvićima za domaće medije.

Ona je otkrila i da je pevač bio svestan ozbiljnosti svoje bolesti, zbog čega je želeo da na vreme reši pitanje nasledstva i izbegne eventualne porodične nesuglasice.

1/8 Vidi galeriju Marinko i Slavica Rokvić Foto: Damir Dervišagić, Zorana Jevtić, Printskrin/Instagram

- Pružio im je sve što je mogao, a ono što je stekao tokom života i bogate karijere podelio je na ravne časti. Nijedan sin nije zakinut, što bi se reklo, ni za ljubav, pažnju, a ni za nekretnine i finansije koje je ostavio iza sebe. On je bio svestan da je bolest opasna i da uzima maha, pa je s decom otvoreno razgovarao o svemu i uz dogovor su raspodelili da svi u porodici budu zadovoljni. Nije želeo da ode, a da za sobom ostavi sinove koji će da se svađaju oko imovine. Videli ste da je kako dolikuje ispraćen na večni počinak, verujte, to je i zaslužio – navela je pevačica tada za „Republiku“.

Pet godina nakon njegove smrti, Marinkove pesme i dalje se slušaju, a njegovi naslednici svojim životima i uspehom čuvaju uspomenu na njega. Ipak, iza svih hitova i priznanja ostaje priča o suprugu i ocu koji je, čak i suočen sa najtežom bolešću, najviše brinuo o tome da njegova porodica ostane zajedno.