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Gledaocima rijalitija Elita, opšte je poznat odnos između Sofije Janjićijević, Borislava Terzića Terze i Milice Veličković. U jednoj od ranijih sezona Terza je ušao u emotivni odnos sa Milicom, a postali su i roditelji. Dok je Milica čuvala dete van rijalitija, Terzić je opet ušao i tada je započeo romansu sa Sofijom.

Sada, dok nova sezona uveliko traje, a jedini koji je u rijalitiju je Terza, njegove bivše lepše polovine su napolju. Veličkovićeva je odlučila da podigne ručnu, pa je svom bivšem partneru poslala čestitku za njegov rođendan, a Sofija je iz spoljnog sveta ubeđena da Borislav nju i dalje ludo voli.

"Od tvoje bivše verenice i ćerke Barbare"

„Srećan rođendan Terza! Danas je tvoj dan i bez obzira na sve što se između nas dogodilo, želim da ti od srca čestitam rođendan! Život nas je odveo različitim putevima, bilo je i lepih i teških trenutaka, mnogo emocija, uspomena, ali i stvari koje možda nikada nećemo moći da objasnimo jedno drugom. Ne želim da se vraćam na prošlost, niti da otvaram stare rane. Želim samo da ti poželim zdravlje, mir, sreću i da u životu pronađeš ono što ti je zaista potrebno. Neke stvari vreme izbriše, neke promeni, ali postoje trenuci koji zauvek ostaju deo nas. Želim ti da iz svega što si prošao izađeš kao bolji, zreliji i srećniji čovek. Neka ti se ostvare sve iskrene želje. Od tvoje bivše verenice i ćerke Barbare“

1/6 Vidi galeriju Milica Veličković i Terza Foto: Petar Aleksić, Kurir, screenshot pink tv

"Dirljivo, jako dirljivo"

Nakon što su reakcije u Beloj kući i na mrežama buknule, Sofija Janićijević se oglasila putem TikToka i prokomentarisala gest Terzine bivše verenice. Njena izjava mnogima jeazvučala ironično.

„Dirljivo, jako dirljivo. U srce me je pogodila čestitka, baš mi je drago što je nakon dve godine dobio čestitku. Zaista mi je drago, od srca, da ga vidim nasmejanog i srećnog, jer znam da njega to čini srećnim, kao i svakog roditelja, kada vidi od svog deteta”.

"Zaboravio bi sve za tri sekunde, ali ja ga više ne volim"

1/3 Vidi galeriju Sofija Janjićijević Foto: Printscreen Instagram, Petar Aleksić

Sofija se u svom obraćanju dotakla i Terzinih emocija prema njoj, istakavši da je ubeđena u njegove osjećaje, ali da je sa njene strane priča završena.

„Ja znam da me Terza voli, ko može da kaže da me ne voli?! Ljudi, ja da se pojavim tamo, za tri sekunde bi zaboravio gde je bio i šta je radio. Nego, problem je što ja njega više ne volim, u tome je poenta”.