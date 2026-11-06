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Ponašanje densera Đoleta Đoganija prema jednoj starijoj gospođi izazvalo je lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, nakon što se na internetu pojavio snimak koji je privukao veliku pažnju javnosti.

Naime, Đole je jednog vikenda doputovao iz Evrope, gde je prethodno imao nekoliko nastupa, a potom je zajedno sa suprugom Vesnom krenuo ka taksi vozilu koje ih je čekalo. Njihov dolazak zabeležili su paparaci, ali je jedan detalj iz snimka posebno razbesneo korisnike društvenih mreža.

Kada je prišao automobilu, Đole je svoj kofer ostavio kod gepeka, a zatim ga praktično gurnuo prema starijoj ženi koja je vozila taksi. Umesto da sam podigne prtljag i smesti ga u automobil, denser je prepustio gospođi da se izbori sa koferom teškim desetak kilograma. Dok je ona podizala i ubacivala njegov prtljag u gepek, Đole se bez žurbe raskomotio, skinuo jaknu, a potom seo na prednje sedište kao gospodin.

Snimak je ubrzo pokrenuo žestoku raspravu. Dok su jedni smatrali da niko ne primorava stariju ženu da se bavi taksi prevozom i pruža takve usluge, drugi nisu imali razumevanja za Đoletov postupak.

„A šta se čudite, svi znamo ko je i šta je“, „Možda je on stariji od nje“, „Kultura – misaona imenica“, „Velika većina s estrade je ovakva, nije jedini“ – samo su neki od komentara koji su se nizali ispod snimka.

Iako su mišljenja podeljena, čini se da je ovaj prizor mnogima zasmetao, a Đole se za sada nije oglašavao povodom reakcija koje su preplavile mreže.