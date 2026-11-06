Slušaj vest

Vesna Zmijanac je odlučila da dodatno uredi svoje imanje na Bukulji, gde već godinama pronalazi mir daleko od gradske gužve. Pevačica je tokom leta angažovala majstore koji su imali pune ruke posla, a glavni projekat bio je izgradnja bazena u kojem će, osim nje, najviše uživati njeni najmiliji.

Vesna je, kako se može videti, mislila na celu porodicu. Novi sadržaj na imanju namenjen je prvenstveno njenim unucima, ali i ćerki Nikoliji i zetu Relji Popoviću. Majstori su danima boravili oko pevačicine kuće radeći na uređenju prostora, a rezultat njihovog rada sada je zabeležila ekipa emisije "Paparaco lov".

Pažnju na snimcima posebno privlači bazen, koji je dobio zanimljiv dodatak - džakuzi, u kojem će Vesnina porodica takođe zasigurno uživati.

1/8 Vidi galeriju Vesna Zmijanac izgradila bazen na Bukulji Foto: Printscrean

Podsetimo, Vesna je jednom prilikom pokazala kako imanje izgleda. Ono što je svima tada upalo u oči je to da su po kući svuda uspomene i stare fotografije. Na prostranom placu se nalazi i pomoćni objekat u kojoj stanuju ljudi koji brinu o kući i imanju kada ona nije tu.

Takođe, pevačica je od jedne prostorije napravila garderober, a mesto koje posebno voli je kuhinja. Poznata kao vrsna kuvarica, ona dosta vremena provodi spremajući hranu, naročito kada su s njom na Bukulji njene unuke kojima ispunjava sve želje.

1/13 Vidi galeriju Vesna Zmijanac na svom drugom koncertu zaredom Foto: Nemanja Nikolić

Poseduje listu nekretnina

Vesna Zmijanac jedna je od pevačica koja je pametno ulagala zaradu koju je stekla tokom 50 godine duge karijere. Kako su ranije pisali mediji, Zmijančeva ima 7 stanova u Beogradu na najboljim mogućim lokacijama u srpskoj prestonici.

Vesna Zmijanac je provela detinjstvo u selu Kovači u blizini Kraljeva. Njena kuća danas stoji napuštena, oronula, obrasla u korov, a prag zarastao u travu i tišinu. Ipak, taj prostor nije zaboravljen. Meštani Kovača veruju da upravo tu leži deo njihove istorije i predlažu da se Vesnina kuća obnovi u znak zahvalnosti i poštovanja.