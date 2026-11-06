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Estradna scena se suočava sa ozbiljnim pritiscima, ucenama i pretnjama od ljudi iz kriminalnog miljea koji pokušavaju da kontrolišu pevače i njihovu zaradu. Može se slobodno reći da teror koji sprovodi grupa okupljena oko estradnog menadžera kriminalca ne jenjava, a Kurir o tome piše već godinama.

Najnoviji slučaj o kojem se govori u estradnim krugovima vezuje se za folkeraRadišu Trajkovića Đanija, kome je početkom nedelje iznuđeno čak 100.000 evra! Pevač je, prema navodima našeg izvora, nakon ovog događaja bio toliko uplašen da slučaj nije prijavio policiji.

Situacija nije sjajna

Kako se priča među muzičarima, pojedinci koji godinama pokušavaju da uspostave kontrolu nad estradnim poslovima ne prezaju ni od najradikalnijih metoda kako bi došli do novca. Pevači koji ne žele da prihvate njihove uslove suočavaju se s pritiscima, pretnjama, a u pojedinim slučajevima i fizičkim napadima. Strah od posledica, kako tvrde naši sagovornici, razlog je što mnogi odlučuju da ćute i ne obraćaju se nadležnim organima.

Prema rečima našeg izvora, Đanijev slučaj izazvao je veliku zabrinutost među njegovim kolegama, posebno zbog ogromne sume novca koja se pominje.

1/6 Vidi galeriju Pevač Radiša Trajković Đani Foto: Printscreen Pink Tv, Pink

- Situacija je ozbiljna. Paljenje automobila Uroša Živkovića samo je jedna kap u moru onog što se dešava na estradnoj sceni. Niko ne sme da pisne za Đanija. Ljudi su u šoku zbog onoga što se dogodilo. On je ostao bez 100.000 evra. Ne sme nikome ništa da kaže, da traži zaštitu, ni on ni njegova porodica. Verujte mi da je sve bilo veoma ozbiljno.

Ono što posebno zabrinjava jeste to što on nije želeo da slučaj prijavi policiji. Plaši se šta bi moglo da se dogodi ukoliko progovori i ko bi sve mogao da bude umešan. Na estradi se već dugo priča o ljudima koji pokušavaju da kontrolišu pevače, njihove nastupe i novac koji zarađuju. Niko ne želi da se zamera takvim ljudima, jer se plaše da bi mogli da postanu sledeća meta - tvrdi naš sagovornik, koji insistira na anonimnosti.

Problemi

Prema njegovim rečima, Trajković je već jednom prošao kroz pravi pakao zbog reketiranja.

- On je čovek koji je veoma tražen, ozbiljno radi i zarađuje za sebe i porodicu. Svi oni se izdržavaju i žive od njega. Situacija nije sjajna, ali da mu otmu 100.000 evra, nije u redu. Pre godinu dana bilo je isto, ali to su zataškali. Tada je Đaniju ozbiljno pozlilo, završio je u bolnici s predinfarktom. Znate, ovo nisu spekulacije, već realni događaji koji ne smeju da ugledaju svetlost dana zbog pretnji i opasnosti po život i članova porodice.

Poslali smo poruku Đaniju s konkretnim pitanjem, na šta nije odgovorio do zaključenja ovog broja.

1/5 Vidi galeriju Pevač na meti Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Petar Aleksić, Boba Nikolić

Svi su uznemireni

Podsetimo, u beogradskoj opštini Čukarica, u naselju Banovo brdo, u utorak rano ujutru, oko četiri sata, zapaljen je luksuzni automobil marke "audi Q8" u vlasništvu pevača Uroša Živkovića. Stanare okolnih zgrada u gluvo doba noći probudio je snažan prasak nalik eksploziji, nakon čega su kroz prozore ugledali buktinju koja je gutala džip.

Vatrogasci su brzo intervenisali i sprečili širenje požara, dok je na luksuznom automobilu pričinjena velika materijalna šteta. Policija traga za dvojicom napadača i obavila je razgovor s pevačem neposredno nakon incidenta, a o svemu je obavešteno nadležno tužilaštvo.

Inače, sumnja se da je bombaški napad na kuću poznatog pevača Zdravka Čolića naručio jedan poznati estradni menadžer, o čemu je Kurir već pisao. Kako se priča, u ova tri slučaja umešan je isti čovek koji ne dolazi u Srbiju. Slučaj je još uvek otvoren u policiji.