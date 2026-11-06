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Ekipa Kurira pokušala je da stupi u kontakt sa Radišom Trajkovićem Đanijem povodom ozbiljnih navoda da je pevač navodno bio žrtva reketiranja, kao i da mu je estradna mafija iznudila čak 100.000 evra. Međutim, umesto folkerа, na poruku koju smo poslali na broj telefona poznat redakciji odgovorio je njegov sin Miloš Trajković.

Naime, Đaniju smo se obratili sa konkretnim pitanjem u vezi sa informacijama koje su se pojavile o navodnoj iznudi novca, ali odgovor nije stigao od pevača. Umesto njega, javio se Miloš, koji je očigledno bio iznenađen sadržajem poruke i nije znao zbog čega mu se obraćamo.

U žiži

1/5 Vidi galeriju Naslednik porodice Trajković iznenađen Foto: Nemanja Nikolić

Njegov odgovor prenosimo u celini:

„Miloš je njegov sin, to nije tačno, ne znam odakle vam ta ideja da mi šaljete poruke te“, napisao je Đanijev sin.

Milošev odgovor nije rasvetlio navode zbog kojih smo kontaktirali pevača, a Đani se ovim povodom još uvek nije oglasio za Kurir.

Podsećamo, u javnosti su se pojavile tvrdnje da je folker navodno bio izložen pritiscima i pretnjama baš istog dana kada i Uroš Živković kojem je zapaljen automobil, zbog čega smo pokušali da dobijemo njegov komentar i čujemo njegovu stranu priče. Đani slučaj nije prijavio policiji i sve se odvijalo pod velom tajne i misterije.

Radiša Trajković i njegova supruga Slađana poznati su kao porodični ljudi koji izbegavaju probleme i konflikte.