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Nakon što mu je pre nekoliko dana zapaljen luksuzni automobil marke „audi Q8“ na Banovom brdu, pevač Uroš Živković odlučio je da ukloni uništeno vozilo sa parking mesta ispred zgrade u kojoj živi. Ekipa Kurira primetila je da zapaljeni džip više nije na mestu na kojem je stajao nakon incidenta, pa je jasno da je folker rešio da skloni neprijatni podsetnik na nemili događaj.

Podsetimo, u utorak rano ujutru, oko četiri sata, stanovnike Banovog brda probudio je snažan prasak, nakon čega je izbio požar na Živkovićevom automobilu. Plamen je zahvatio luksuzni „audi Q8“, a vatrogasne ekipe ubrzo su stigle na lice mesta i sprečile širenje vatre. Ipak, na vozilu je pričinjena velika materijalna šteta.Nakon incidenta, automobil je ostao parkiran ispred zgrade, vidno oštećen i nagoreo, privlačeći pažnju prolaznika i komšija koji su danima mogli da vide posledice požara. Sada je pevač odlučio da ga ukloni sa parking mesta, a da li će vozilo biti popravljano ili je potpuno otpisano, za sada nije poznato.

Istraga u toku

Ovaj incident izazvao je veliku pažnju javnosti, posebno zbog navoda koji su se pojavili nakon paljenja automobila. Prema pisanju pojedinih medija, istražuje se mogućnost da je požar povezan sa ranijim pretnjama koje je pevač navodno dobijao.

Policija je obavila razgovor sa Živkovićem, a o slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo. Prema dostupnim informacijama, traga se za osobama koje se dovode u vezu sa ovim događajem.

Rešava problem

1/5 Vidi galeriju Pevač u problemu Foto: Kurir, Kurir, Shutterstock's Gen AI/Shutterstock

Uroš se nakon svega oglasio i potvrdio da mu je automobil zapaljen, ali nije želeo da ulazi u detalje.

-Potvrđujem navedene informacije, ali u ovom trenutku ne bih želeo da ulazim u detalje, niti da dodatno komentarišem situaciju. Molim predstavnike medija za razumevanje. Hvala svima na brizi - poručio je pevač.

Iako je zapaljeni automobil sada uklonjen sa parkinga ispred njegove zgrade, pitanja o motivima napada i dalje ostaju bez odgovora, a informacija o pozadini priče ima sve više.