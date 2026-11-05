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Učesnik rijalitija „Elita“, Borislav Terzić Terza, javno je progovorio o poruci koju je dobio od bivše verenice Milice Veličković, s kojom ima kćerku Barbaru. On je nakon poruke javno priznao da bi ga usrećilo kada bi sa Milicom i Barbarom stvorio uspomene.

Gledaoce je zanimalo zbog čega je Milica Veličković odlučila da mu pošalje rođendansku čestitku i kako je to uticalo na njega. Terza nije skrivao oduševljenje i olakšanje zbog njenog gesta.

„Presrećan sam. Moje učešće i dalji boravak ovde će biti mnogo bolje. Mislim da je shvatila da nam je prioritet Barbara koliko god sam je povredio. Ja sam pričao s njom pre ulaska, ona mi je rekla da zavisi od mog ponašanja da li će mi poslati čestitku. Očigledno je da je zadovoljna, neću više raditi postupke koje će je povrediti”.

Terza je u nastavku izlaganja priznao da se pokajao zbog određenih situacija u rijalitiju i naglasio da bi voleo da nakon izlaska provedu vreme zajedno sa kćerkom. Ipak, istakao je da je njihov ljubavni odnos definitivno prošlost.

1/6 Vidi galeriju Milica Veličković i Terza Foto: Petar Aleksić, Kurir, screenshot pink tv

"Mnogo toga nismo rekli jedno drugom"

O odnosu sa Milicom i planovima za budućnost, Terza je ispričao:

„Kad dovedem Barbaru kod sebe, zapitam se da li sam normalan da dopuštam u Eliti da vređaju Milicu koja čuva naše dete. Mnogo toga nismo rekli jedno drugom, ali nadam se da će sve biti kako treba i da ćemo kad budem izašao da odemo negde zajedno na odmor zbog Barbare. Naša priča je završena, čujem i da ona ima partnera. Ja sam je zamolio da vodi računa s bivšim partnerima, ali mislim da i ona sada vodi računa. Hvala joj na čestitki, znači mi”.

"Pokazala je veličinu"

1/5 Vidi galeriju Milica Veličković i Borislav Terzić Terza Foto: ATAIMAGES, Boba Nikolić, Printscreen YouTube/Pravo lice estrade, screenshot pink tv

Nakon Terzinog izlaganja, za reč se javio i Lepi Mića, koji je otkrio da je pre ulaska u rijaliti razgovarao sa Milicom. On je pohvalio njen gest, ali i upozorio Terzu na njegove obaveze prema detetu.

„Pre ulaska u ovu sezonu sam obavio razgovor s Milicom gde me zamolila da ne diram Terzu. Ona je meni prioritet i zbog nje ću da zaključam jezik. Milica je ovim gestom pokazala veličinu i koliki je čovek, ali i da je Barbara prioritet. Terza treba da se osvesti i kad se završi rijaliti bude tu za svoju ćerku. Ja dok ne vidim, ne verujem”.

„Terza je roditelj i sedi ovde za stolom, a Uroš mu drži predavanje kako da se ponaša. Njih dvoje su roditelji tom detetu i oni trebaju da vode računa, niko drugi”.

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