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Beograd večeras vrvi od poznatih ličnosti koji poziraju na crvenom tepihu. Pred naše kamere stala je Nikolija Jovanović, sada već Popović, koja je prvi put progovorila o tajnom večanju i odnosu sa mama Vesnom.

Na samom početku Nikolija je priznala da je uzela Reljinu prezime, te da je uživala u danu kom se i papirološki obavezala na ljubav prema Relji.

Ono što je mnoge iznenadilo je svakako činjenica da Vesna Zmijanac nije prisustvovala tom danu, ipak Nikolija ne bi pravila senzaciju od te informacije pa otkriva da majku nije pozvala iz razloga što je venčanje bilo potpuno tajno.

Nadovezala se i na Vesnino zdravlje za koje ne može da kaže da je sjajno, ali da je trenutno dobro iako varira iz dana u dan. Otkrila je i da će Vesna biti deo njenog koncerta. Poslušajte šta je još ispričala za Kurir:

04:34 Nikolija Izvor: Kurir

Detalji sa venčanja

Par je zaplesao uz pesmu Dina Merlina "Školjka", što je bio prvi svadbeni ples.

Kumovi na venčanju bili su modni stilista Stefan Orlić s mladine strane i Đorđe Đordević, Reljin bliski prijatelj, muzički producent i tekstopisac koji je već godinama deo produkcijske kuće"Made in Balkan" i s Popovićem stvara najveće hitove još iz perioda Elitnih odreda.

1/5 Vidi galeriju Nikolija Jovanović Foto: Damir Dervišagić

Relja se nakon venčanja oglasio putem Instagram profila.

Na storiju je podelio sliku sa svojom ženom, a u opisu dodao: "Gospodin i gospođa Popović", zbog čega su mnogi zaključili da je pevačica uzela njegovo prezime.

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