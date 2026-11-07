OD MAFIJAŠA DO KRALJA KOKAINA: Ovako je estrada opevala podzemlje, a evo šta se krije iza tekstova o mafiji
- Među primerima su 'Kralj kokaina', 'Krimi rad', 'Mafijaš' i 'Mafia Caffe', koje su izazivale i kritike i veliku popularnost.
- Takve numere ne moraju da veličaju kriminal, već mogu da pokažu njegove posledice i društveni kontekst.
Pesme su oduvek nastajale iz čovekove potrebe da razume sebe, svoje emocije, ali i svet oko sebe. Ali šta se dešava onda kada njihov primat nastajanja zauzme opisivanje života sa druge strane zakona, mračnih i nelegalnih radnji i nedozvoljenih supstanci?
Mafijaši, opasni momci, skupi automobili, zlato, pištolji i život u krugu kriminalnog miljea - neki su od motiva, a upravo takvi motivi preovladali su u mnogim tekstovima opevanim kako na našoj, tako i na stranoj muzičkoj sceni.
Ono što je posebno interesantno jeste da publika mahom ne osuđuje filmove ili romane koji opisuju život u svetu kriminala, pod obrazloženjem da je sve to umetnost. Ipak, ploča se okreće kada je reč o muzici. Kao da film i književnost imaju veću slobodu da prikazuju kriminal bez automatske osude.
Na meti kritike publike najčešće budu estradni izvođači koji izaberu da opevaju stil života koji negde svakako postoji, hteli mi to da prihvatimo, ili ne.
Mišljenja su, kao i uvek, podeljena. Neki vole brz ritam koji obično prati ovakve numere. S druge strane, postoje i oni koji romantizuju život bez pravila, a tu su i oni koji ovakve tekstove žestoko osuđuju zbog poruke koju šalju, posebno najmlađima. Ipak, jedno je sigurno - kriminalni motivi u pesmama i te kako prolaze i drže svoje visokokotirano mesto kod slušalaca.
"Kralj kokaina" - Mobi Dik
Iako danas važi za jednu od numera koje su obeležile jednu eru - devedesete, njena popularnost je velika i danas. Mobi Dik u svojoj pesmi "Kralj Kokaina" nije želeo da motiv uvija u "celofan". On opisuje veliku ljubav prema jednoj ženi, dok je ona, umesto za njim, posegla za sasvim drugačijim načinom života, njemu neprihvatljivom.
Razlog nastanka ove pesme je istiniti događaj, a Srđan Čolić, frontmen grupe "Moby Dick" napisao ju je kada ga je nakon višegodišnje veze ostavila devojka zbog najvećeg crnogorskog narkodilera.
Srđan Čolić je svojevremeno govorio o tome da su "Kralja kokaina" posebno prihvatili ljudi iz kriminalnog miljea, zbog čega je dugo nosio teret povezivanja sa tim svetom. Otkrio je i da je spot, prilikom premijernog emitovanja na Trećem kanalu, prekinut na pola, nakon čega je numera dobila dodatnu pažnju.
Posebno dramatično bilo je njegovo svedočenje o nastupu u Ljubljani, kada je jedan muškarac izvadio pištolj i zahtevao da odmah otpeva upravo "Kralja kokaina".
Iako je pesma trebalo da bude himna protiv mafijaša i narkodilera, ona je njima pretežno postala omiljena, pa su je često naručivali sa izmenjenim tekstom. Pa su umesto "Rodićeš mu...", pevali su "Rodićeš mi sina, kralja kokaina i rodićeš mi decu belu kao sneg".
Ovako ide tekst pesme:
Nikad te nije imao kao ja
I snaga a i ponos mu je utoka
On tebi belim puni glavu, puni nos
A ja zbog tebe kroz vatru hodam
Meni je nebo a i zemlja ista stvar
A on se nikad neće maknuti sa dna
Jer on ti belim puni glavu, puni nos
A ja zbog tebe kroz vatru hodam bos
Rodićeš mu sina, kralja kokaina
Ti rodićeš mu decu belu kao sneg, o mama
Rodićeš mu sina, kralja kokaina
Ti rodićeš mu decu belu kao sneg, o mama
E on te može imati kao stvar
I može te pokloniti i na dar
Jer on te belim puni ceo dan i noć
A ja zbog tebe kroz vatru hodam
"Krimi rad" - Jelena Karleuša
Poznata po svom stavu, britkom jeziku i snažnoj energiji, Jelena Karleuša je 2012. godine snimila pesmu "Krimi rad" u saradnji sa Tečom. Iza provokativnog teksta stoji čuvena Marina Tucaković, a iako naizgled otvoreno govori o kriminalu, poruka pesme je sasvim drugačija.
Na prvi pogled - veličanje kriminala, već na drugi vidimo satiru i sliku društva opterećenog materijalnim stvarima i brzim načinom života, dok je odnos muškarca i žene postavljen na temeljima prestiža.
Ovo nije tekst koji isključivo govori o načinu života s druge strane zakona, već pesma šalje poruku o ženi koja nije samo pasivni posmatrač, nego je ravnopravan igrač u toj igri. Ona postavlja uslove, svesna je svoje privlačnosti i moći, i ne dopušta da bude podređena. A to sve otvara i novu perspektivu - ulogu žene u društvu, kao i njene sve izraženije potrebe za samostalnošću, bez obzira na to da li govorimo o svetu unutar ili izvan kriminalnog miljea.
JK je kroz ovu pesmu i spot verovatno namerno provocirala domaću javnost, koja je u isto vreme i fascinirana kriminalnim miljeom, ali isto tako i spremna da osuđuje.
Možda najveća snaga teksta "Krimi rad" leži u tome što gura licemerje u prvi plan, dok otvoreno govori o temama koje su u društvu tabu, a zapravo čine njegovu svakodnevicu.
Ovako ide tekst pesme:
Borbene felne, brate, borbena mašina
Ispod sedišta hekler, u gepeku količina (krimi rad)
Krimi rad, stiže borbena ekipa
Naš konvoj ispred kluba je dug, sve džip do džipa
Šampanjac se sipa, prave se surove pare
U svakom klubu nas čeka uvek glavni separe
Ulični krimi maniri, na grudima su panciri
Prozor spušten toliko samo cev da proviri
Šanžeri su puni, sve sami dum-dum meci
Nema dela kad tela na kraju trunu u reci
U džepu devize, pa nikog savest ne grize
Ne pomažu više ni DNK analize
Prava krimi klijentela u salonima hotela
U društvu super modela i vrelih rasnih gazela
Znam da voliš krimi rad, voliš kad sam krimi gad
Krimi lep, krimi mlad, Beograd je moj krimi grad
(Ref. Jelena)
Krimi rad, kad na mene neko krene
Krimi rad, ti bi ubio zbog mene
Krimi rad, sve zbog savršene žene
Krimi rad, krimi rad
Krimi rad, ti si čovek mojih snova
Krimi rad, i ova lova je iz snova
Krimi rad, i oba Bentley-a su nova
U njima ti i ja, ti i ja
Krimi flow, krimi rap, krimi stil, krimi beat
O-o, a gde ste sad vi?
Imam još jedan baš opasan krimi hit
O-o, a gde ste sad vi?
Mega riba, mega zvezda, mega nivo
Svima vam je mega, mega krivo
A meni baš se je*e za sve živo
Napišite to, napišite to
Stiže Teča Gambino, odmah stiže kapućino
Lavlje srce, muda Al Pacino
Krimi rad, krimi rad, ja sam sveža krv u repu
Imam keca u rukavu i džokera u džepu
Ja sam taj krimi lik, imam taj krimi stav
Ti si ta divlja mačka, ja sam taj krimi lav
Ova godina je naša, mnogo toga je u planu
Kao Boni i Klajd, ceo svet nam je na dlanu
Doručak u Rimu, zatim ručak u Parizu (krimi rad)
Kad se leti prvom klasom, sve je blizu (krimi rad)
Saint Tropez, Continental GT
Cartier, Berette, dijamanti lete
"Mafijaš" - Slađana Ristić
"Ti uzalud nosiš, lance oko vrata, narukvice i prstenje, od suvoga zlata" prvi su stihovi koji nam daju jasnu sliku jednog opasnog momka, dok nam pevačica od samog početka direktno govori da je za nju takav način života neprihvatljiv.
Za Slađanu Ristić, ova numera je postala kao lična karta iliti njen najveći muzički zaštitni znak. Pesma je nastala 1995. godine, potpisuju je Saša Popović i Milan Vasić, a upravno ova izvedba bila je preteča svih pesama o sponzorušama, mafijašima i lovatorima.
Za razliku od pojedinih današnjih pesama u kojima se glorifikuje kriminal, tekst ove numere jasno govori "ne" takvom stilu života. Uprkos novcu, velikom bogatstvu i svemu onome što "Mafijaš" može da joj pruži, ona u pesmi ostaje dosledna sebi i svojim uverenjima.
Ovako ide tekst pesme:
Ti uzalud nosiš, lance oko vrata
Narukvice i prstenje, od suvoga zlata
Ti uzalud nosiš, lance oko vrata
Narukvice i prstenje, od suvoga zlata
Sve, sve, sve
Možeš da mi daš
Al' ja neću s tobom, jer si mafijaš
Sve, sve, sve
Mozeš da mi daš
Al' ja neću s tobom, jer si mafijaš
Ti uzalud voziš, skupa, brza kola
Ali šta ti vredi, neću biti tvoja
Ti uzalud voziš, skupa, brza kola
Ali šta ti vredi, neću biti tvoja
Sve, sve, sve
Možeš da mi daš
Al' ja neću s tobom, jer si mafijaš
Sve, sve, sve
Mozeš da mi daš
Al' ja neću s tobom, jer si mafijaš
Misliš da bih svaka, s tobom htela poći
Ali sa mnom, veruj, neće tako moći
Misliš da bih svaka, s tobom htela poći
Ali sa mnom, veruj, neće tako moći
Sve, sve, sve
Možeš da mi daš
Al' ja neću s tobom, jer si mafijaš
Sve, sve, sve
Mozeš da mi daš
Al' ja neću s tobom, jer si mafijaš
"Mafia Caffe" - Ana Nikolić i Ognjen Amidžić
Ognjen Amidžić, pored uspešne voditeljske karijere, poznat je i kao pravi kreativac, a njegov talenat imali smo prilike da vidimo kroz razne imitacije, kroz čuvenog Oskara i naravo muzičke nastupe. Jednu od pesama snimio je i sa našom poznatom pevačicom Anom Nikolić 2010. godine.
Njih dvoje su tada ukrstili glasove i na jedan sasvim provokativan način opisali podzemlje iz muškog i ženskog ugla. Predstavili su nešto između zavođenja i mafijanja, a celu numeru prati napeta atmosfera. Možda je bilo onih koji su se poistovetili sa narativom, ali definitivno je da su Ana i Ognjen kroz tekst koji potpisuje legendarna Marina Tucaković opisali sve one ljude koji imaju moć, srljaju u nevolje i koji za sebe smatraju da niko ne sme da im se suprotstavi. A kada se nađu zajedno, svako pripoveda svoja pravila.
Publika je s oduševljenjem reagovala na ovaj duet, posebno zbog načina na koji su Ana i Ognjen kroz humor prikazali mafijaški svet. Slično kao i kod pesme "Krimi rad" - žena nije samo nemi posmatrač, ona je akter u priči.
Ovako je izgledala njihova izvedba:
Ovako ide tekst pesme:
Ništa više nije kao pre
Omrzla sam noćne izlaske
Al' muziku sam dobru čula tu
Tu na putu za nepogodu
(Ana)
Nisam ni ušla, a on me je već napao
I odmah me je priveo za njegov sto (Njegov sto)
I taman htedoh da mu odbrusim "ne"
Al' on me pogleda i ja smrzla se
(Refren)
Ne znaš ti ko sam ja, ja sam, lutko, mafija
U ovom gradu nema te koja sme da kaže "ne"
Opusti se, ovde moje je sve
I dobrodošla u Mafia caffe
Ne znaš ti ko sam ja, ja sam, lutko, mafija
Kavijar i ti i ja - to su moja pravila
Opusti se, ovde moje je sve
I dobrodošla i dobrodošao u Mafia caffe
(Ognjen)
Sve je sada isto kao pre
Ana voli noćne izlaskе
Dobru muziku je čula tu
Tu na putu za nepogodu
"Krvavi Balkan" - THCF i Coby
Za razliku od humora i provokacije, THCF i Coby u numeri "Krvavi Balkan" pokušavaju da oslikaju mnogo mračniju stranu života sa druge strane zakona. Tekst se ne suprotstavlja tom stilu življenja, već nastoji da opiše situaciju u kojoj opasni momci žive, a potpisuju ga Borko Vujičić, Stefan Gligorijević, Slobodan Veljković, Relja Milanković.
Ovde nije reč samo o luksuzu i bahatom stilu življenja, već govori i o svetu u kojem se uspeh i moć mogu završiti zatvorom ili smrću.
Pesma je nastala 2016. godine za potrebe dokumentarnog serijala "Dosije", a naišla je na brojne pohvale i osude upravo zbog toga što takvu stvarnost predstavlja kao "normalnost". I dok se jedni pitaju koju poruku to šalje našoj deci, drugi duboko veruju da su jedino roditelji odgovorni za sadržaj koji njihovo dete konzumira.
Ovako ide tekst pesme:
Danas vozi se BMW, sutra čeka te CZ
Ispred kluba čuješ samo ra-ta-ta-ta
Danas imaš sve, a već sutra nema te
Tvoj atentat sprema se - krvavi Balkan
(Stefan, Bore, obojica)
Mi svi mladi momci, ulični borci
Na glavi konci, poslednji krug u Monci
Put me zove moram poći, gas do daske i ne koči
Zbogom majko, suze oči! Zbogom majko, suze oči!
Interpol poternica, crna ptica zloslutnica
Letim, Španija, Ibica, zlatan sat - kulturica
(Stefan, Bore, obojica)
Oko za oko, oko za oko
Rana za ranu, rana za ranu
Barut na dlanu, brr!
Na krvavom Balkanu
(Refren: Coby)
Danas vozi se BMW, sutra čeka te CZ
Ispred kluba čuješ samo ra-ta-ta-ta
Danas imaš sve, a već sutra nema te
Tvoj atentat sprema se - krvavi Balkan
Danas vozi se BMW, sutra čeka te CZ
Ispred kluba čuješ samo ratatata
Danas imaš sve, a već sutra nema te
Tvoj atentat sprema se - krvavi Balkan
(Stefan, Bore, obojica)
U desnoj traci vozim na distanci
Duge cevi, fantomke na faci
Posle pljačke kurve, zlatni lanci
U klubu piče narodnjaci
Svi se plaše - banda svaka, znaju biće - blaka, blaka
CZ kalaš - bam iz mraka, vreo asfalt - Balkan, Balkan
I svi hoće da mi sude, a nisam imo druge
Mi smo deca devedesetih, oči boje duge
(Stefan, Bore, obojica)
Oko za oko, oko za oko
Rana za ranu, rana za ranu
Barut na dlanu, brr!
Na krvavom Balkanu
"Samo jako" - Relja Popović, Coby i Stoja
Hit koji datira iz 2017. godina i koji je spojio folk, rep i trep i zauzeo posebno mesto u klubovima jeste "Samo jako" u izvedbi Relje Popovića, Cobija i Stoje Novaković. Tekst potpisuju Slobodan Veljković Cobi i Đorđe Đorđević.
Iako pesma poručuje da je život kratak i da treba uživati, trošiti novac, provoditi se, izlaziti, piti i živeti bez mnogo razmišljanja o posledicama, ona ima i drugu stranu - slavi se mentalitet bahatosti, luksuza, kriminala i života bez ograničenja.
Tekst govori o hedonizmu koji nastoji da postoji uprkos svim pravilima, te to i eksplicitno potvrđuje kada naiđe deo u kom kaže "Ništa ne može mi zakon".
Ipak, može se posmatrati i kao satira na kulturu bahatosti, kriminala i lažnog luksuza, a ne samo kao pesma koja taj način života promoviše. Kao i u svemu, zavisi od posmatrača.
Ovako ide tekst pesme:
Samo jednu želju imam
veruj mi, samo
jednu za život ceo
Ref.
Samo
Da euri i franci
samo troše se
na flaše i na ku*ve
Samo
Da sve pare bacim
kad u klubu
samo moju pesmu čujem
Samo
I BMW automatik
samo da po gradu
besna kola bruje
Samo
Da smo živi i zdravi
kako bude
samo neka tako bude
Samo jako
i samo brzo trošim
zarađeno lako
Samo jako
u svemu nikad ništa
ne može mi zakon
Samo jako
i samo brzo trošim
zarađeno lako
Brate moj, ovo je Balkan
dobro znaju šta je to
mafija, novčanice,
pevačice i turbo folk
Balkan
dobro zna se ko je ko
zato daj sedi sa nama tu za sto
Mi pušteni sa lanca
sanjamo zlatne lance
ne pitaj je zašto
ona voli kriminalce
Yugo Stern
zlatne kajle, bele najke
najjače su majke
što rađaju Balkance
Daj da se pije
samo daj da se pije
da smo živi i zdravi
da je dobro i kada nije
Pare su da se troše
samo neka se troše
znamo da će biti dobro
cak i kad nam je loše
Ref.
A ti svakog dana
žene, piće, klub, kafana
glave će ti doći
to što radiš svake noći
"Član mafije" - Riblja čorba
Pesme o mafiji nisu snimali iskuljučivo folk, rep i pop izvođači. Ovu tematiku je obradio i rok velikan Bora Đorđević - Riblja čorba, koji je dao svoj kritički osvrt na kriminal davne 1987. godine kada je snimio pesmu "Član mafije" koju ujedno i potipsuje kao autor.
Iako tekst na prvo slušanje govori o klasičnim mafijašima i šalje jasnu poruku o protivljenju kriminalu, pesma je zapravo brutalna metafora za Savez komunista Jugoslavije i tadašnji jednopartijski sistem. Glavni dokaz i ključna poenta kriju se na samom kraju pesme, u stihu: "Izbrišite me sa spiska, evo vam knjižica mafijska", što direktno aludira na crvenu partijsku knjižicu i napuštanje Partije.
"Neću da budem član mafije" su reči koje čujemo već u prvoj strofi ove kultne numere, a poznato je i da ju je izvodio sa Arsenom Dedićem na koncertnim nastupima iste godine kada je nastala.
Ovako ide tekst pesme:
Pobogu, druže moj, šta ti je
neću da budem član mafije
jer to je pogrešan korak
i njihov hleb mi je gorak
Šta će mi parče hartije
gde piše da sam član mafije
pa makar je*ao čvorka
makar mi sledila ćorka
Neću da budem član mafije
Neću da imam veze s' mafijom
oni se bave pornografijom
i 'oće 'leba bez motike
valjaju deci narkotike
Ja bih sve mafijske drugove
pravo u fabričke krugove
da malo osete strugove
ili na njivu za plugove
Neću da budem član mafije
Čit'o sam biografije
vodećih ličnosti mafije
njihove su familije
poreklom sa Sicilije
Gled'o sam fotografije
najvećih gangstera mafije
sve same opasne njuške
što nose skraćene puške
Izbrišite me sa spiska
evo vam knjižica mafijaška
hoću da ostanem pošten
pa makar bio vošten
Kriminal kao neizbežan motiv
Na kraju, shvatamo da je kriminal često neizbežan motiv u stvaranju tekstova i da to nije stvar novog doba, već se kroz pesmu provlačio i ranije. Nekad je bio sredstvo satire, nekad oslikavanja društva, stvarnosti ili ljubavne priče. Nekad se čak ovakvi motivi u pesmama "nalepe" na izvođača, pa deo publike na osnovu tekstova stiče utisak da je pevač i privatno deo kriminalnog miljea o kojem peva. A zašto ne bismo dozvolili umetnosti da bude šira od toga, da pomeri granice stvaralaštva?
Možda je najvažnije pitanje da li pesma služi tome da kroz nju bolje razumemo čoveka i društvo u kojem živimo ili nas podstiče da poželimo da budemo deo sveta koji opisuje. Jer umetnost ne mora nužno da prikazuje ono što je dobro, poželjno ili moralno prihvatljivo, ali od nas zavisi kako nešto želimo da doživimo, i još bitnije - da li to hoćemo da prihvatimo.
Pesme ne moraju uvek da nas uče kako treba živeti.
Ponekad je njihova svrha da nam pokažu kako neki ljudi žive, kakve izbore prave i kakve posledice ti izbori nose. I upravo iz toga možemo izvući neku pouku.
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