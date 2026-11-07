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Pesme su oduvek nastajale iz čovekove potrebe da razume sebe, svoje emocije, ali i svet oko sebe. Ali šta se dešava onda kada njihov primat nastajanja zauzme opisivanje života sa druge strane zakona, mračnih i nelegalnih radnji i nedozvoljenih supstanci?

Mafijaši, opasni momci, skupi automobili, zlato, pištolji i život u krugu kriminalnog miljea - neki su od motiva, a upravo takvi motivi preovladali su u mnogim tekstovima opevanim kako na našoj, tako i na stranoj muzičkoj sceni.

Ono što je posebno interesantno jeste da publika mahom ne osuđuje filmove ili romane koji opisuju život u svetu kriminala, pod obrazloženjem da je sve to umetnost. Ipak, ploča se okreće kada je reč o muzici. Kao da film i književnost imaju veću slobodu da prikazuju kriminal bez automatske osude.

Na meti kritike publike najčešće budu estradni izvođači koji izaberu da opevaju stil života koji negde svakako postoji, hteli mi to da prihvatimo, ili ne.

Mišljenja su, kao i uvek, podeljena. Neki vole brz ritam koji obično prati ovakve numere. S druge strane, postoje i oni koji romantizuju život bez pravila, a tu su i oni koji ovakve tekstove žestoko osuđuju zbog poruke koju šalju, posebno najmlađima. Ipak, jedno je sigurno - kriminalni motivi u pesmama i te kako prolaze i drže svoje visokokotirano mesto kod slušalaca.

"Kralj kokaina" - Mobi Dik

Iako danas važi za jednu od numera koje su obeležile jednu eru - devedesete, njena popularnost je velika i danas. Mobi Dik u svojoj pesmi "Kralj Kokaina" nije želeo da motiv uvija u "celofan". On opisuje veliku ljubav prema jednoj ženi, dok je ona, umesto za njim, posegla za sasvim drugačijim načinom života, njemu neprihvatljivom.

Razlog nastanka ove pesme je istiniti događaj, a Srđan Čolić, frontmen grupe "Moby Dick" napisao ju je kada ga je nakon višegodišnje veze ostavila devojka zbog najvećeg crnogorskog narkodilera.

1/5 Vidi galeriju Mobi Dik - Kralj Kokaina, spot Foto: Xtream Codes Balkan / Youtube

Srđan Čolić je svojevremeno govorio o tome da su "Kralja kokaina" posebno prihvatili ljudi iz kriminalnog miljea, zbog čega je dugo nosio teret povezivanja sa tim svetom. Otkrio je i da je spot, prilikom premijernog emitovanja na Trećem kanalu, prekinut na pola, nakon čega je numera dobila dodatnu pažnju.

Posebno dramatično bilo je njegovo svedočenje o nastupu u Ljubljani, kada je jedan muškarac izvadio pištolj i zahtevao da odmah otpeva upravo "Kralja kokaina".

Iako je pesma trebalo da bude himna protiv mafijaša i narkodilera, ona je njima pretežno postala omiljena, pa su je često naručivali sa izmenjenim tekstom. Pa su umesto "Rodićeš mu...", pevali su "Rodićeš mi sina, kralja kokaina i rodićeš mi decu belu kao sneg".

Ovako ide tekst pesme:

Nikad te nije imao kao ja

I snaga a i ponos mu je utoka

On tebi belim puni glavu, puni nos

A ja zbog tebe kroz vatru hodam

Meni je nebo a i zemlja ista stvar

A on se nikad neće maknuti sa dna

Jer on ti belim puni glavu, puni nos

A ja zbog tebe kroz vatru hodam bos

Rodićeš mu sina, kralja kokaina

Ti rodićeš mu decu belu kao sneg, o mama

Rodićeš mu sina, kralja kokaina

Ti rodićeš mu decu belu kao sneg, o mama

E on te može imati kao stvar

I može te pokloniti i na dar

Jer on te belim puni ceo dan i noć

A ja zbog tebe kroz vatru hodam

"Krimi rad" - Jelena Karleuša

Poznata po svom stavu, britkom jeziku i snažnoj energiji, Jelena Karleuša je 2012. godine snimila pesmu "Krimi rad" u saradnji sa Tečom. Iza provokativnog teksta stoji čuvena Marina Tucaković, a iako naizgled otvoreno govori o kriminalu, poruka pesme je sasvim drugačija.

Na prvi pogled - veličanje kriminala, već na drugi vidimo satiru i sliku društva opterećenog materijalnim stvarima i brzim načinom života, dok je odnos muškarca i žene postavljen na temeljima prestiža.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša - Krimi Rad, spot Foto: @karleusa / Printscreen Youtube

Ovo nije tekst koji isključivo govori o načinu života s druge strane zakona, već pesma šalje poruku o ženi koja nije samo pasivni posmatrač, nego je ravnopravan igrač u toj igri. Ona postavlja uslove, svesna je svoje privlačnosti i moći, i ne dopušta da bude podređena. A to sve otvara i novu perspektivu - ulogu žene u društvu, kao i njene sve izraženije potrebe za samostalnošću, bez obzira na to da li govorimo o svetu unutar ili izvan kriminalnog miljea.

JK je kroz ovu pesmu i spot verovatno namerno provocirala domaću javnost, koja je u isto vreme i fascinirana kriminalnim miljeom, ali isto tako i spremna da osuđuje.

Možda najveća snaga teksta "Krimi rad" leži u tome što gura licemerje u prvi plan, dok otvoreno govori o temama koje su u društvu tabu, a zapravo čine njegovu svakodnevicu.

Ovako ide tekst pesme:

Borbene felne, brate, borbena mašina

Ispod sedišta hekler, u gepeku količina (krimi rad)

Krimi rad, stiže borbena ekipa

Naš konvoj ispred kluba je dug, sve džip do džipa

Šampanjac se sipa, prave se surove pare

U svakom klubu nas čeka uvek glavni separe

Ulični krimi maniri, na grudima su panciri

Prozor spušten toliko samo cev da proviri

Šanžeri su puni, sve sami dum-dum meci

Nema dela kad tela na kraju trunu u reci

U džepu devize, pa nikog savest ne grize

Ne pomažu više ni DNK analize

Prava krimi klijentela u salonima hotela

U društvu super modela i vrelih rasnih gazela

Znam da voliš krimi rad, voliš kad sam krimi gad

Krimi lep, krimi mlad, Beograd je moj krimi grad

(Ref. Jelena)

Krimi rad, kad na mene neko krene

Krimi rad, ti bi ubio zbog mene

Krimi rad, sve zbog savršene žene

Krimi rad, krimi rad

Krimi rad, ti si čovek mojih snova

Krimi rad, i ova lova je iz snova

Krimi rad, i oba Bentley-a su nova

U njima ti i ja, ti i ja

Krimi flow, krimi rap, krimi stil, krimi beat

O-o, a gde ste sad vi?

Imam još jedan baš opasan krimi hit

O-o, a gde ste sad vi?

Mega riba, mega zvezda, mega nivo

Svima vam je mega, mega krivo

A meni baš se je*e za sve živo

Napišite to, napišite to

Stiže Teča Gambino, odmah stiže kapućino

Lavlje srce, muda Al Pacino

Krimi rad, krimi rad, ja sam sveža krv u repu

Imam keca u rukavu i džokera u džepu

Ja sam taj krimi lik, imam taj krimi stav

Ti si ta divlja mačka, ja sam taj krimi lav

Ova godina je naša, mnogo toga je u planu

Kao Boni i Klajd, ceo svet nam je na dlanu

Doručak u Rimu, zatim ručak u Parizu (krimi rad)

Kad se leti prvom klasom, sve je blizu (krimi rad)

Saint Tropez, Continental GT

Cartier, Berette, dijamanti lete

"Mafijaš" - Slađana Ristić

"Ti uzalud nosiš, lance oko vrata, narukvice i prstenje, od suvoga zlata" prvi su stihovi koji nam daju jasnu sliku jednog opasnog momka, dok nam pevačica od samog početka direktno govori da je za nju takav način života neprihvatljiv.

Za Slađanu Ristić, ova numera je postala kao lična karta iliti njen najveći muzički zaštitni znak. Pesma je nastala 1995. godine, potpisuju je Saša Popović i Milan Vasić, a upravno ova izvedba bila je preteča svih pesama o sponzorušama, mafijašima i lovatorima.

1/4 Vidi galeriju Sladjana Ristić - Mafijaš, spot Foto: ZAMOfficiall / Printscreen Youtube

Za razliku od pojedinih današnjih pesama u kojima se glorifikuje kriminal, tekst ove numere jasno govori "ne" takvom stilu života. Uprkos novcu, velikom bogatstvu i svemu onome što "Mafijaš" može da joj pruži, ona u pesmi ostaje dosledna sebi i svojim uverenjima.

Ovako ide tekst pesme:

Ti uzalud nosiš, lance oko vrata

Narukvice i prstenje, od suvoga zlata

Ti uzalud nosiš, lance oko vrata

Narukvice i prstenje, od suvoga zlata

Sve, sve, sve

Možeš da mi daš

Al' ja neću s tobom, jer si mafijaš

Sve, sve, sve

Mozeš da mi daš

Al' ja neću s tobom, jer si mafijaš



Ti uzalud voziš, skupa, brza kola

Ali šta ti vredi, neću biti tvoja

Ti uzalud voziš, skupa, brza kola

Ali šta ti vredi, neću biti tvoja

Sve, sve, sve

Možeš da mi daš

Al' ja neću s tobom, jer si mafijaš

Sve, sve, sve

Mozeš da mi daš

Al' ja neću s tobom, jer si mafijaš

Misliš da bih svaka, s tobom htela poći

Ali sa mnom, veruj, neće tako moći

Misliš da bih svaka, s tobom htela poći

Ali sa mnom, veruj, neće tako moći

Sve, sve, sve

Možeš da mi daš

Al' ja neću s tobom, jer si mafijaš

Sve, sve, sve

Mozeš da mi daš

Al' ja neću s tobom, jer si mafijaš

"Mafia Caffe" - Ana Nikolić i Ognjen Amidžić

Ognjen Amidžić, pored uspešne voditeljske karijere, poznat je i kao pravi kreativac, a njegov talenat imali smo prilike da vidimo kroz razne imitacije, kroz čuvenog Oskara i naravo muzičke nastupe. Jednu od pesama snimio je i sa našom poznatom pevačicom Anom Nikolić 2010. godine.

1/2 Vidi galeriju Ana Nikolić i Ognjen Amidžić, izvedba pesme "Mafia Caffe" Foto: Ana Nikolic / Youtube printscreen

Njih dvoje su tada ukrstili glasove i na jedan sasvim provokativan način opisali podzemlje iz muškog i ženskog ugla. Predstavili su nešto između zavođenja i mafijanja, a celu numeru prati napeta atmosfera. Možda je bilo onih koji su se poistovetili sa narativom, ali definitivno je da su Ana i Ognjen kroz tekst koji potpisuje legendarna Marina Tucaković opisali sve one ljude koji imaju moć, srljaju u nevolje i koji za sebe smatraju da niko ne sme da im se suprotstavi. A kada se nađu zajedno, svako pripoveda svoja pravila.

Publika je s oduševljenjem reagovala na ovaj duet, posebno zbog načina na koji su Ana i Ognjen kroz humor prikazali mafijaški svet. Slično kao i kod pesme "Krimi rad" - žena nije samo nemi posmatrač, ona je akter u priči.

Ovako je izgledala njihova izvedba:

Ovako ide tekst pesme:

Ništa više nije kao pre

Omrzla sam noćne izlaske

Al' muziku sam dobru čula tu

Tu na putu za nepogodu

(Ana)

Nisam ni ušla, a on me je već napao

I odmah me je priveo za njegov sto (Njegov sto)

I taman htedoh da mu odbrusim "ne"

Al' on me pogleda i ja smrzla se

(Refren)

Ne znaš ti ko sam ja, ja sam, lutko, mafija

U ovom gradu nema te koja sme da kaže "ne"

Opusti se, ovde moje je sve

I dobrodošla u Mafia caffe

Ne znaš ti ko sam ja, ja sam, lutko, mafija

Kavijar i ti i ja - to su moja pravila

Opusti se, ovde moje je sve

I dobrodošla i dobrodošao u Mafia caffe

(Ognjen)

Sve je sada isto kao pre

Ana voli noćne izlaskе

Dobru muziku je čula tu

Tu na putu za nepogodu

"Krvavi Balkan" - THCF i Coby

Za razliku od humora i provokacije, THCF i Coby u numeri "Krvavi Balkan" pokušavaju da oslikaju mnogo mračniju stranu života sa druge strane zakona. Tekst se ne suprotstavlja tom stilu življenja, već nastoji da opiše situaciju u kojoj opasni momci žive, a potpisuju ga Borko Vujičić, Stefan Gligorijević, Slobodan Veljković, Relja Milanković.

1/6 Vidi galeriju THCF X COBY - KRVAVI BALKAN spot Foto: Printscreen/Youtube/IDJVideos.TV

Ovde nije reč samo o luksuzu i bahatom stilu življenja, već govori i o svetu u kojem se uspeh i moć mogu završiti zatvorom ili smrću.

Pesma je nastala 2016. godine za potrebe dokumentarnog serijala "Dosije", a naišla je na brojne pohvale i osude upravo zbog toga što takvu stvarnost predstavlja kao "normalnost". I dok se jedni pitaju koju poruku to šalje našoj deci, drugi duboko veruju da su jedino roditelji odgovorni za sadržaj koji njihovo dete konzumira.

Ovako ide tekst pesme:

Danas vozi se BMW, sutra čeka te CZ

Ispred kluba čuješ samo ra-ta-ta-ta

Danas imaš sve, a već sutra nema te

Tvoj atentat sprema se - krvavi Balkan

(Stefan, Bore, obojica)

Mi svi mladi momci, ulični borci

Na glavi konci, poslednji krug u Monci

Put me zove moram poći, gas do daske i ne koči

Zbogom majko, suze oči! Zbogom majko, suze oči!

Interpol poternica, crna ptica zloslutnica

Letim, Španija, Ibica, zlatan sat - kulturica

(Stefan, Bore, obojica)

Oko za oko, oko za oko

Rana za ranu, rana za ranu

Barut na dlanu, brr!

Na krvavom Balkanu

(Refren: Coby)

Danas vozi se BMW, sutra čeka te CZ

Ispred kluba čuješ samo ra-ta-ta-ta

Danas imaš sve, a već sutra nema te

Tvoj atentat sprema se - krvavi Balkan

Danas vozi se BMW, sutra čeka te CZ

Ispred kluba čuješ samo ratatata

Danas imaš sve, a već sutra nema te

Tvoj atentat sprema se - krvavi Balkan

(Stefan, Bore, obojica)

U desnoj traci vozim na distanci

Duge cevi, fantomke na faci

Posle pljačke kurve, zlatni lanci

U klubu piče narodnjaci

Svi se plaše - banda svaka, znaju biće - blaka, blaka

CZ kalaš - bam iz mraka, vreo asfalt - Balkan, Balkan

I svi hoće da mi sude, a nisam imo druge

Mi smo deca devedesetih, oči boje duge

(Stefan, Bore, obojica)

Oko za oko, oko za oko

Rana za ranu, rana za ranu

Barut na dlanu, brr!

Na krvavom Balkanu

"Samo jako" - Relja Popović, Coby i Stoja

Hit koji datira iz 2017. godina i koji je spojio folk, rep i trep i zauzeo posebno mesto u klubovima jeste "Samo jako" u izvedbi Relje Popovića, Cobija i Stoje Novaković. Tekst potpisuju Slobodan Veljković Cobi i Đorđe Đorđević.

Iako pesma poručuje da je život kratak i da treba uživati, trošiti novac, provoditi se, izlaziti, piti i živeti bez mnogo razmišljanja o posledicama, ona ima i drugu stranu - slavi se mentalitet bahatosti, luksuza, kriminala i života bez ograničenja.

1/5 Vidi galeriju RELJA X COBY X STOJA - SAMO JAKO spot Foto: Printscreen/Youtube/IDJVideos.TV

Tekst govori o hedonizmu koji nastoji da postoji uprkos svim pravilima, te to i eksplicitno potvrđuje kada naiđe deo u kom kaže "Ništa ne može mi zakon".

Ipak, može se posmatrati i kao satira na kulturu bahatosti, kriminala i lažnog luksuza, a ne samo kao pesma koja taj način života promoviše. Kao i u svemu, zavisi od posmatrača.

Ovako ide tekst pesme:

Samo jednu želju imam

veruj mi, samo

jednu za život ceo

Ref.

Samo

Da euri i franci

samo troše se

na flaše i na ku*ve

Samo

Da sve pare bacim

kad u klubu

samo moju pesmu čujem

Samo

I BMW automatik

samo da po gradu

besna kola bruje

Samo

Da smo živi i zdravi

kako bude

samo neka tako bude

Samo jako

i samo brzo trošim

zarađeno lako

Samo jako

u svemu nikad ništa

ne može mi zakon

Samo jako

i samo brzo trošim

zarađeno lako

Brate moj, ovo je Balkan

dobro znaju šta je to

mafija, novčanice,

pevačice i turbo folk

Balkan

dobro zna se ko je ko

zato daj sedi sa nama tu za sto

Mi pušteni sa lanca

sanjamo zlatne lance

ne pitaj je zašto

ona voli kriminalce

Yugo Stern

zlatne kajle, bele najke

najjače su majke

što rađaju Balkance

Daj da se pije

samo daj da se pije

da smo živi i zdravi

da je dobro i kada nije

Pare su da se troše

samo neka se troše

znamo da će biti dobro

cak i kad nam je loše

Ref.

A ti svakog dana

žene, piće, klub, kafana

glave će ti doći

to što radiš svake noći

"Član mafije" - Riblja čorba

Pesme o mafiji nisu snimali iskuljučivo folk, rep i pop izvođači. Ovu tematiku je obradio i rok velikan Bora Đorđević - Riblja čorba, koji je dao svoj kritički osvrt na kriminal davne 1987. godine kada je snimio pesmu "Član mafije" koju ujedno i potipsuje kao autor.

Iako tekst na prvo slušanje govori o klasičnim mafijašima i šalje jasnu poruku o protivljenju kriminalu, pesma je zapravo brutalna metafora za Savez komunista Jugoslavije i tadašnji jednopartijski sistem. Glavni dokaz i ključna poenta kriju se na samom kraju pesme, u stihu: "Izbrišite me sa spiska, evo vam knjižica mafijska", što direktno aludira na crvenu partijsku knjižicu i napuštanje Partije.

1/4 Vidi galeriju Riblja Čorba - Član mafije, spot Foto: Printscreen / Youtube / Riblja Čorba Official Channel

"Neću da budem član mafije" su reči koje čujemo već u prvoj strofi ove kultne numere, a poznato je i da ju je izvodio sa Arsenom Dedićem na koncertnim nastupima iste godine kada je nastala.

Ovako ide tekst pesme:

Pobogu, druže moj, šta ti je

neću da budem član mafije

jer to je pogrešan korak

i njihov hleb mi je gorak

Šta će mi parče hartije

gde piše da sam član mafije

pa makar je*ao čvorka

makar mi sledila ćorka

Neću da budem član mafije

Neću da imam veze s' mafijom

oni se bave pornografijom

i 'oće 'leba bez motike

valjaju deci narkotike

Ja bih sve mafijske drugove

pravo u fabričke krugove

da malo osete strugove

ili na njivu za plugove

Neću da budem član mafije

Čit'o sam biografije

vodećih ličnosti mafije

njihove su familije

poreklom sa Sicilije

Gled'o sam fotografije

najvećih gangstera mafije

sve same opasne njuške

što nose skraćene puške

Izbrišite me sa spiska

evo vam knjižica mafijaška

hoću da ostanem pošten

pa makar bio vošten

Kriminal kao neizbežan motiv

Na kraju, shvatamo da je kriminal često neizbežan motiv u stvaranju tekstova i da to nije stvar novog doba, već se kroz pesmu provlačio i ranije. Nekad je bio sredstvo satire, nekad oslikavanja društva, stvarnosti ili ljubavne priče. Nekad se čak ovakvi motivi u pesmama "nalepe" na izvođača, pa deo publike na osnovu tekstova stiče utisak da je pevač i privatno deo kriminalnog miljea o kojem peva. A zašto ne bismo dozvolili umetnosti da bude šira od toga, da pomeri granice stvaralaštva?

Možda je najvažnije pitanje da li pesma služi tome da kroz nju bolje razumemo čoveka i društvo u kojem živimo ili nas podstiče da poželimo da budemo deo sveta koji opisuje. Jer umetnost ne mora nužno da prikazuje ono što je dobro, poželjno ili moralno prihvatljivo, ali od nas zavisi kako nešto želimo da doživimo, i još bitnije - da li to hoćemo da prihvatimo.

Pesme ne moraju uvek da nas uče kako treba živeti.

Ponekad je njihova svrha da nam pokažu kako neki ljudi žive, kakve izbore prave i kakve posledice ti izbori nose. I upravo iz toga možemo izvući neku pouku.

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