RADA MANOJLOVIĆ POKAZALA OBLINE! Pevačica izazovnija nego ikada pre, muškarci će da odlepe na ove kadrove
- Rada Manojlović se pojavila na prestoničkom događaju u uskoj crnoj haljini i privukla pažnju izgledom.
- Otkrila je da je haljinu obukla sama, zbog čega je pukao lanac, a govorila je i o objavama na Tviteru.
- Potvrdila je da sprema koncert na Tašmajdanu, najverovatnije u julu ili septembru naredne godine.
Pevačica Rada Manojlović večeras je zablistala na jednom prestoničkom događaju. Folkerka se pojavila u uskoj crno haljini i sve oborila sa nogu, a onda je otkrila da li joj je neko pomogao da obuče haljinu.
- Ne, sama sam, zato je lanac i pukao. Nije imao ko.
Pevačica se zatim osvrnula na svoje objave na društvenim mrežama, posebno na Tviteru gde je dosta aktivna.
- Moje misli su često nedovršene i onda to ispadne i simpatično. Svako ima neki problem u životu, svako je negde pukao i onda im samo falim ja da imaš tako nekog da se nadovežeš sa nekim i nečijim problemima. Nekada pomislim da napišem nešto, ali bi me pogrešno protumačili.
Rada Manojlović je zatim otkrila i da li sprema koncert na Tašmajdanu sledeće godine.
- Tačno je, ali pre će biti jul ili septembar.
Pogledajte dodatni snimak: