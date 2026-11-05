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Pevačica Rada Manojlović večeras je zablistala na jednom prestoničkom događaju. Folkerka se pojavila u uskoj crno haljini i sve oborila sa nogu, a onda je otkrila da li joj je neko pomogao da obuče haljinu.

- Ne, sama sam, zato je lanac i pukao. Nije imao ko.

Pevačica se zatim osvrnula na svoje objave na društvenim mrežama, posebno na Tviteru gde je dosta aktivna.

1/7 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Damir Dervišagić

- Moje misli su često nedovršene i onda to ispadne i simpatično. Svako ima neki problem u životu, svako je negde pukao i onda im samo falim ja da imaš tako nekog da se nadovežeš sa nekim i nečijim problemima. Nekada pomislim da napišem nešto, ali bi me pogrešno protumačili.

Rada Manojlović je zatim otkrila i da li sprema koncert na Tašmajdanu sledeće godine.

- Tačno je, ali pre će biti jul ili septembar.

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