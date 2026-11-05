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Teodora Delić, bivša učesnica rijalitija, oglasila se na društvenim mrežama čim je započeo dan, a snimak koji je podelila raznežio je njene pratioce.

Teodora Delić veoma je aktivna na Instagramu, gde redovno deli trenutke iz svoje svakodnevice. Ovoga puta odlučila je da pokaže kako izgleda njeno jutro i otkrije u čijem društvu provodi prve sate dana.

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Foto: Printscreen

Naime, Teodora je objavila snimak svog kučeta koje se razigrano zabavlja, a uz njega je ostavila i poruku:

- Kad istripuje mačku - napisala je Teodora.

Teodora je ovim prizorom pokazala da joj za lepo raspoloženje na početku dana nije potrebno mnogo, već samo društvo njenog četvoronožnog prijatelja.

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Foto: Printscreen

Njen ljubimac očigledno uživa u svakom trenutku provedenom sa njom, a ona ne propušta priliku da zabeleži njihove zajedničke trenutke.

Po svemu sudeći, njen ljubimac joj je jedan od najdražih jutarnjih saputnika, a ovaj simpatičan prizor nije mogao da prođe nezapaženo među njenim pratiocima.

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 Pogledajte dodatni snimak:

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Big lale Izvor: Kurir