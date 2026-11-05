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Srpska prestonica večeras je mesto susreta poznatih ličnosti iz estradnog sveta, a upravo oni prošetali su crvenim tepihom u elegantnim izdanjima. Ekipa Kurira vam donosi najzanimljivije trenutke sa večerašnjeg događaja, a sa pojedini su nam otrkili i neke novosti iz njihovog života.

Big Lale o prijateljstvima na estradi

U poslednje vreme, Big Laleta ne srećemo toliko često. Kako je sam rekao pred kamerama Kurira, inače namerno izbegava ovakve događaje, ali je večeras napravio izutetak.

Okružen mnogobrojnim kolegama, osvrnuo se na prijateljstva na estradi. Kako je istakao, ima mnogo tračarenja i ogovaranja, ali Lale i dalje čuva uspomenu na vreme kada je sve izgledalo drugačije. Prisetio se kada je kao domaćin na slavi ugostio i Šabana Šaulića, Luisa, Miroslava Ilića...

U nastavku videa pogledajte šta nam je sve rekao:

03:09 Big lale Izvor: Kurir

Vesna de Vinča otkrila pravila ponašanja misice

Vesna de Vinča nam je otkrila zanimljiv detalj, a to je da jako dobro podnosi alkohol. Kako je sama ispričala, pe nekoliko večeri joj se dogodilo da je popila deset viskija, međutim zaključila je rečenicom "Džaba je dati meni da pijem".

Za razliku od nje, misica Simona koja je došla sa njom na ovaj događaj, prema Vesninim rečima, ne sme da pije. Vesna je u razgovoru detaljnije opisala kolika je njena odgovornost, kao osobe koja predstavlja našu zemlju.

Osim toga, govorila je i o promenama u društvu:

04:10 Vesna de Vinča Izvor: Kurir

Nikolija priznala da je uzela Reljino prezime

Na samom početku Nikolija je priznala da je uzela Reljino prezime, te da je uživala u danu kom se i papirološki obavezala na ljubav prema Relji.

Ono što je mnoge iznenadilo je svakako činjenica da Vesna Zmijanac nije prisustvovala tom danu, ipak Nikolija ne bi pravila senzaciju od te informacije pa otkriva da majku nije pozvala iz razloga što je venčanje bilo potpuno tajno.

Nadovezala se i na Vesnino zdravlje za koje ne može da kaže da je sjajno, ali da je trenutno dobro iako varira iz dana u dan. Otkrila je i da će Vesna biti deo njenog koncerta. Poslušajte šta je još ispričala za Kurir:

04:34 Nikolija Izvor: Kurir

Rada Manojlović u crnoj uskoj haljini

Rada Manojlović je zablistala na događaju u uskoj crnoj haljini, a onda nam je otkrila da li joj je neko pomogao da obuče ovu kreaciju.

- Ne, sama sam, zato je lanac i pukao. Nije imao ko.

Pevačica se zatim osvrnula na svoje objave na društvenim mrežama, posebno na Tviteru gde je dosta aktivna.

1/7 Vidi galeriju Rada Manojlović Foto: Damir Dervišagić

- Moje misli su često nedovršene i onda to ispadne i simpatično. Svako ima neki problem u životu, svako je negde pukao i onda im samo falim ja da imaš tako nekog da se nadovežeš sa nekim i nečijim problemima. Nekada pomislim da napišem nešto, ali bi me pogrešno protumačili - rekla je pevačica.

Ljubivoje Ršumović sa lepšom polovinom

Jedan od najpoznatijih i najvoljenijih srpskih književnika čije je stvaralaštvo obeležilo mnoge generacije Ljubivoje Ršumović večeras se pojavio na crvenom tepihu sa lepšom polovinom. Pogledajte kako su izgledali kada smo ih sreli:

1/4 Vidi galeriju Ljubivoje Ršumović sa suprugom Foto: Damir Darvišagić

Aco Pejović: Najviše volim da popijem sa Sašom Matićem

Na večerešnjem događaju sreli smo se i sa Acom Pejovićem koji nam je otkrio kakav je kad popije, ali i sa kim sa estrade to najviše voli da radi:

- Najviše volim da popijem sa Sašom Matićem. On se najbolje nosi, barabar sa mnom. Đaniju konstitucija tela ne dozvoljava da se nosi dobro sa pićem... (smeh) - istakao je Aco Pejović pred našim kamerama.

Međutim, pevač ipak priznaje da alkohol nije neophodan za dobar provod.

- Mogu dobro da se provedem i kad popijem i kad ne. Bitno je društvo, sa kim si, ako je dobro onda je provod zagarantovan. Volim da popijem, ne bežim od toga. Neka boca vina, to je super. Mamurluk lečim jutarnjom šetnjom. Došao sam sam, supruga ne ide sa mnom kad radim - rekao je Aco.

Detaljnije pogledajte u videu ispod:

04:01 Aco Pejović Izvor: Kurir

Zejna upecala 10 godina mlađeg dečka

Sreli smo i pevačicu Zejnu koja je zasenila mnoge kada se pojavila u čarobnoj kreaciji sa perjem, a za ruku ju je držao njen izabranik, o kom je otrkila zanimljiv detalj: Mlađi je od nje 10 godina.

Par se nije odvajao, a uparili su i boju odevnih kombinacija, te su oboje bili u elegantnom crnom izdanju, a po njenom osmehu reklo bi se da je i te kako srećna i zadovoljna u ljubavi.

1/9 Vidi galeriju Zejna sa 10 godina mlađim dečkom Foto: Damir Devišagić

Mia Borisavljević u haljini od kristila

Neko ko je definitivno ukrao sve poglede večeri bila je Mia Borisavljević koja je iznenadila haljinom od kristala koja koj je savršeno pristajala i istakla njenu figuru. Pevačica je samouvereno pozirala pred našim kamerama:

1/3 Vidi galeriju Mia Borisavljević Foto: Damir Dervišagić

Kaja se spremala 3,5 sata

Pevačica Kaja Ostojić koja se na događaju pojavila poput prave dame, otkrila je da joj je trebalo 3,5 sata kako bi se spremila. Njena frizura bila je potpuno efektna i izdvajala ju je od ostalih.

U razgovoru je priznala da sa kolegama ne voli da popije, već to radi isključivo sa prijateljima.

U videu pogledajte detaljnije šta je sve rekla:

02:07 Kaja Izvor: Kurir

BONUS video: