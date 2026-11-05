Slušaj vest

Folk pevač Aco Pejović pojavio se crvenom tepihu u Beogradu na jednom događaju, gde je, kao i uvek, rado zastao pred pripadnicima medija među kojima je bila i ekipa Kurira. U prijatnom razgovoru dotakao se svojih kolega, otkrio kako se oporavlja od mamurluka nakon dobre noći, ali i najavio nove muzičke projekte kojima će obradovati publiku.

Gorki List
Foto: Damir Dervišagić

"Najviše volim da popijem sa Sašom Matićem"

- Ne smeta ako se popije i pre i posle koncerta. Ima puno toga što se radi u studiju, kad bude nešto zvanično znaćete. Ima jedna pesma koja se sprema, otpevana je, duetska je sa Mirzom Selimovićem, uskoro to treba da ugleda svetlo dana. Duet sa kumom Prijom opet? Što da ne, ako se desi nova pesma uvek - rekao je Pejović.

- Najviše volim da popijem sa Sašom Matićem. On se najbolje nosi, barabar sa mnom. Đaniju konstitucija tela ne dozvoljava da se nosi dobro sa pićem... (smeh) - rekao je Aco Pejović pred našim kamerama.

Aco Pejović, Saša Matić, Radiša Trajković Đani Foto: Saša, Milos Vracar/Zeljko Jankovic, Antonio Ahel/ATAImages

Međutim, pevač ipak priznaje da alkohol nije neophodan za dobar provod:

- Mogu dobro da se provedem i kad popijem i kad ne. Bitno je društvo, sa kim si, ako je dobro onda je provod zagarantovan. Volim da popijem, ne bežim od toga. Neka boca vina, to je super. Mamurluk lečim jutarnjom šetnjom. Došao sam sam, supruga ne ide sa mnom kad radim - rekao je Aco.

U videu ispod pogledajte šta je sve rekao Aco pred kamerama Kurira:

04:01
Aco Pejović Izvor: Kurir

Ne propustiteStarsESTRADNI KREM NA CRVENOM TEPIHU Pevačica pokazala 10 godina mlađeg momka, njoj trebalo 3,5 sata da se spremi, a tek da vidite ostale...
Gorki List
Stars"SA ĆERKAMA IMAM OTVOREN I PRISAN ODNOS" Aco Pejović o porodici i supruzi Biljani: Ona me trpi godinama...
Aco Pejović
Stars"UOPŠTE MI NIJE BILO DOBRO" Milica Todorović otkrila detalje sa slavlja kod Prije: U sve upleten i pevačicin kum
prija milica.jpg
StarsDANAS MU SAMO GARDEROBER IZGLEDA KAO NEČIJI STAN, A NEKAD JE ŽIVEO U ORONULOJ SOBI: Kad je majka videla gde spava, nije mogla da zaustavi suze
WhatsApp Image 2026-05-17 at 10.11.38 (7).jpeg

BONUS video:

00:09
Rada Manojlović 1 Izvor: Kurir