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Folk pevač Aco Pejović pojavio se crvenom tepihu u Beogradu na jednom događaju, gde je, kao i uvek, rado zastao pred pripadnicima medija među kojima je bila i ekipa Kurira. U prijatnom razgovoru dotakao se svojih kolega, otkrio kako se oporavlja od mamurluka nakon dobre noći, ali i najavio nove muzičke projekte kojima će obradovati publiku.

Foto: Damir Dervišagić

"Najviše volim da popijem sa Sašom Matićem"

- Ne smeta ako se popije i pre i posle koncerta. Ima puno toga što se radi u studiju, kad bude nešto zvanično znaćete. Ima jedna pesma koja se sprema, otpevana je, duetska je sa Mirzom Selimovićem, uskoro to treba da ugleda svetlo dana. Duet sa kumom Prijom opet? Što da ne, ako se desi nova pesma uvek - rekao je Pejović.

- Najviše volim da popijem sa Sašom Matićem. On se najbolje nosi, barabar sa mnom. Đaniju konstitucija tela ne dozvoljava da se nosi dobro sa pićem... (smeh) - rekao je Aco Pejović pred našim kamerama.

1/6 Vidi galeriju Aco Pejović, Saša Matić, Radiša Trajković Đani Foto: Saša, Milos Vracar/Zeljko Jankovic, Antonio Ahel/ATAImages

Međutim, pevač ipak priznaje da alkohol nije neophodan za dobar provod:

- Mogu dobro da se provedem i kad popijem i kad ne. Bitno je društvo, sa kim si, ako je dobro onda je provod zagarantovan. Volim da popijem, ne bežim od toga. Neka boca vina, to je super. Mamurluk lečim jutarnjom šetnjom. Došao sam sam, supruga ne ide sa mnom kad radim - rekao je Aco.

U videu ispod pogledajte šta je sve rekao Aco pred kamerama Kurira:

04:01 Aco Pejović Izvor: Kurir

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