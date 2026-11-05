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Sin pevačice Lepe Brene, Viktor Živojinović, je u jednom trenutku imao 163 kilograma, a upornošću je uspeo da se reši viška i da izgleda super.

Vežbanjem i izblansiranom ishranom doveo je svoju liniju u red a sada je objavio sliku iz tog perioda želeći druge da podstakne na promenu.

Na slici koju je Viktor Živojinović objavio vidimo njega i njegovu majku, pevačicu Lepu Brenu kako poziraju na plaži, ispred palmi.

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Foto: Printscreen

Viktor je u tom trenutku imao višak kilograma, a zbog njegovog izgleda Brena je veoma patila, o čemu je svojevremeno govorila za medije.

Brena je jednom prilikom govorila da je Viktor imao dosta problema sa kilažom.

- Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su deca bila mala i zato je Viktor došao do cifre od 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala - priznala je pevačica za "Informer" i dodala:

- Kad god ga pogledam, stane mi knedla u grlu, a imao je samo dvadeset godina. Plašila sam se da ne dobije dijabetes.

Podsetimo, Viktor je jednom prilikom na Instagramu objavio fotografiju tokom procesa mršavljenja, ističući rezultate koje je postigao.

Viktor Živojinović pre nego što je smršao 70 kilograma Foto: Fejsbuk, Kurir štampano, Damir Dervišagić

- Pre 2017. i posle 2019. - napisao je Viktor ispod fotografije, a on je očigledno uspeo da održi željenu kilažu sve do sada.

U septembru 2018. godine, Viktor je izjavio da je smršao 50 kilograma.

- Nisam tačno odredio koliko bi još trebalo da izgubim kilograma, ali do 10 najviše. Važnije mi je da se zategnem i da mišići postignu dobru formu. Dobijam komplimente od kad sam smršao 50 kilograma, ali vidim da to može još bolje - rekao je tada Viktor.

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Rada Manojlović Izvor: Kurir