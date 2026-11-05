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Sin pevačice Lepe Brene, Viktor Živojinović, je u jednom trenutku imao 163 kilograma, a upornošću je uspeo da se reši viška i da izgleda super.

Vežbanjem i izblansiranom ishranom doveo je svoju liniju u red a sada je objavio sliku iz tog perioda želeći druge da podstakne na promenu.

Na slici koju je Viktor Živojinović objavio vidimo njega i njegovu majku, pevačicu Lepu Brenu kako poziraju na plaži, ispred palmi.

Foto: Printscreen

Viktor je u tom trenutku imao višak kilograma, a zbog njegovog izgleda Brena je veoma patila, o čemu je svojevremeno govorila za medije.

Brena je jednom prilikom govorila da je Viktor imao dosta problema sa kilažom.

- Boba i ja smo stalno pravili večere još dok su deca bila mala i zato je Viktor došao do cifre od 163 kilograma. Mnogo sam patila zbog toga! Bilo mi je toliko teško da sam plakala - priznala je pevačica za "Informer" i dodala:

- Kad god ga pogledam, stane mi knedla u grlu, a imao je samo dvadeset godina. Plašila sam se da ne dobije dijabetes.

Podsetimo, Viktor je jednom prilikom na Instagramu objavio fotografiju tokom procesa mršavljenja, ističući rezultate koje je postigao.

1/11 Vidi galeriju Viktor Živojinović pre nego što je smršao 70 kilograma Foto: Fejsbuk, Kurir štampano, Damir Dervišagić

- Pre 2017. i posle 2019. - napisao je Viktor ispod fotografije, a on je očigledno uspeo da održi željenu kilažu sve do sada.

U septembru 2018. godine, Viktor je izjavio da je smršao 50 kilograma.

- Nisam tačno odredio koliko bi još trebalo da izgubim kilograma, ali do 10 najviše. Važnije mi je da se zategnem i da mišići postignu dobru formu. Dobijam komplimente od kad sam smršao 50 kilograma, ali vidim da to može još bolje - rekao je tada Viktor.

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