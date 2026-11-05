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NAŠA PEVAČICA SE NAPILA PA DOŽIVELA SAOBRAĆAJKU! Za sve kriv poznati frizer, isplivali detalji
- Marija Mikić je priznala da u izlasku ponekad pije alkohol i da je jednom doživela neprijatnost.
- Njihovo najgore pijanstvo završilo se tako što je Stevan Radivojević, vozeći njen auto, udario u parkirano vozilo.
- Pevačica je rekla da su štetu nadoknadili i da srećom nisu završili u novinama.
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Marija Mikić se večeras pojavila na gradskom događaju, a pred kamerama je otkrila da li u izlasku konzumira alkohol.
Kako je priznala, neretko voli da nazdravi sa društvom, a zajedno sa svojim prijateljem nam je otkrila da je svojevremeno u takvoj situaciji doživela veliku neprijatnost.
Foto: Damir Devišagić
- Ne pitajte ko može više da popije od nas dvoje - rekla je Marija, a njen prijatelj Stevan Radivojević je dodao:
- Naše najgore pijanstvo je izgledalo tako što sam joj rekao: "Marija, popila si, ja ću da vozim", a onda sam zakucao njen automobil.
- Nadoknadili smo štetu koju smo napravili, zakucali smo se u parkiran automobil. Srećom, nismo izašli u novinama - rekla je pevačica kroz smeh.
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