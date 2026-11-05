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Marija Mikić se večeras pojavila na gradskom događaju, a pred kamerama je otkrila da li u izlasku konzumira alkohol.

Kako je priznala, neretko voli da nazdravi sa društvom, a zajedno sa svojim prijateljem nam je otkrila da je svojevremeno u takvoj situaciji doživela veliku neprijatnost.

Gorki List
Foto: Damir Devišagić

- Ne pitajte ko može više da popije od nas dvoje - rekla je Marija, a njen prijatelj Stevan Radivojević je dodao:

- Naše najgore pijanstvo je izgledalo tako što sam joj rekao: "Marija, popila si, ja ću da vozim", a onda sam zakucao njen automobil.

- Nadoknadili smo štetu koju smo napravili, zakucali smo se u parkiran automobil. Srećom, nismo izašli u novinama - rekla je pevačica kroz smeh.

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Rada Manojlović Izvor: Kurir