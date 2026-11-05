"NE BIH IM BILA U KOŽI, ONE SU JEDNA VRSTA TAOCA..." Vesna de Vinča otkrila šta misice nikako ne smeju da rade: Mnoge ne izdrže (VIDEO)
Vesna de Vinča je večeras prošetala crvenim tepihom na jednom događaju u Beogradu, a društvo joj je pravila lepa misica i predstavnica Srbije Simona Manojlović.
Iako Simona nosi titulu najlepše devojke naše zemlje, iza glamura, reflektora i javnih pojavljivanja kriije se priča o odgovornosti, disciplini i strogom kontrolisanju svakodnevnih navika.
Stroga pravila
Kao neko ko dugo stoji iza izbora za mis, Vesna de Vinča je dobro upoznata sa pravilima koji prate ovu laskavu titulu.
- Ne bih im bila u koži, one su jedna vrsta taoca svoje krune. A naša je kruna najdemokratskija na svetu, ona se menja svake godine i ona fali, ona obeležava način ponašanja. Ona ne može da izlazi po klubovima, da se druži ne znam sa kakvim ljudima, da puši, ona je pokazala tu odgovornost - rekla je Vesna pred kamerama Kurira.
Vesna je ukazala i na situacije sa kojima se susreću devojke u tom svetu:
"To je teret slave"
- Dešava se to da devojke koje pobede u toku jedne noći ponašaju se kao javne ličnosti koje svi vole, žele da se druže, slikaju i tako dalje... Mnoge ne izdrže da podnesu, to je jedan teret slave i onda fulaju. E sad, prođe nekoliko godina i onda im dođe u glavu. Ali dobro, mi smo široke duše, sve prihvatamo - rekla je Vesna de Vinča.
U videu ispod pogledajte šta je još dodala de Vinča:
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