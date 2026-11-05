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Besan auto čija vrednost prelazi i vrtoglavih 60.000 evra, bio je prevozno sredstvo kojim se Mina Kostić večeras dovezla do kluba u kom će nastupati.

Nakon što je izašla iz luksuznog automobila, Mina je privukla pažnju okupljenih medija među kojima je bila i ekipa Kurira, pa smo pred nastup razgovarali sa njom o svim aktuelnim temama.

Pogledajte kako je izgledala kada je stigla:

01:00 Mina Kostić 1 Izvor: Kurir

Prvo smo primetili novu frizuru, a pevačica nam je odmah otkrila šta je na to rekao njen verenik Mane Ćuruvija Kasper:

- Pa, njemu se sviđa. Mada je on bio za to da ja puštam onu prirodnu, ali ja sam htela, eto, malu promenu, i lepo mi stoji sada - rekla nam je Mina.

S obzirom na to da je neko vreme nije bilo u javnosti, otkrila je da sada radi punom parom:

- Radim svuda. Gde god da me pozovu, radim i privatno i u klubovima. Ali ja volim da sam u svom gradu, tako da će večeras da bude i u Beogradu - rekla je ona, a potom pred našim kamerama otpevala delić nove pesme, čije reči idu ovako:

"Ljubav nema pravila, ljubav nema merila, ljubav nema izgovora. Sto puta sam rekla ne, sto puta ožalila te, sto puta, i džaba je", otpevala je Mina ove reči i istakla da ih potpisuje upravo njen verenik Kasper, koji joj je napisao čak 14 tekstova.

- Prelepo. Ne bih ja inače pevala nešto što se meni ne dopada i što ja ne osećam. Tako da, i te kako, mora da mi se dopadne i tekst i muzika, da bih ja to prenela na svoju publiku - rekla je Mina o njegovim tekstovima.

Mina je otkrila i kako izgleda kada sarađuje sa nekim sa kim je toliko bliska:

- Pa divno. Šta da kažem, mislim, mi smo svaki dan zajedno, i kad je bio tu, a i sad, stalno smo na telefonu. Uvek se dogovaramo oko svega, on je uključen u sve, tako da, šta da kažem.

1/4 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Kurir

Svadba i prinova

Nezaobilazna tema bilo je, naravno, i venčanje, a pevačica je otkrila kakvu svadbu priželjkuje:

- Pa jednu opuštenu, da budu tu svi dragi ljudi, naravno vi, i to je to, ništa sad nešto vau - rekla je Mina, ipak, i dalje nije poznato kada će se ceremonija održati:

- To ni mi ne znamo. To ćete biti obavešteni kad dođe vreme. Kad dođe, ja ću vam reći. Ne mogu sad ništa da kažem - rekla je Mina, a onda je otkrila kako ide štednja novca povodom svadbe:

- Nije ništa jeftino, kao nije ni album jeftin, tako da, šta da kažem. Treba puno para i za CD i za svadbu, ali bože moj, ide i Anastasijin rođendan, 18., onda škola, onda fakultet, onda svašta. Svašta nešto, ali radi se, okej, radiće se.

Iskreno je priznala i da joj nedostaje beba u kući:

- Ja se nadam da će Bog da mi usliši molitvu, i da ću roditi bebu. Kasper bi jako želeo. On bi baš želeo, baš, baš. I ja, ali on, mislim, da još više.

Ipak, otkrila je da joj nije važno kog pola bi bila beba:

- Šta god Bog da. Samo da je živa i zdrava.

O Kasperovoj tužbi protiv Jovane Jeremić

Kada je reč o Kasperu, ona se osvrnula i na aktuelnu tužbu koju je njen verenik podneo protiv voditeljke Jovane Jeremić:

- Ništa. On je tužio i sad to čeka. Ja nju poznajem. Verujem da voli moje pesme, ali nije me kontaktirala.

Foto: Petar Aleksić, Nemanja Nikolić

O estradnoj mafiji

Ovih dana je posebnu pažnju privukao slučaj Jelene Karleuše čiji je broj objavljen javno. Mina ističe da takve situacije lično nije imala, ali i da nema straha za svoju bezbednost.

- Ja nisam uplašena ni za šta. Nemam pojma o čemu se radi - rekla je pevačica.

Osim toga, pevaču Urošu Živkoviću nedavno je zapaljen auto i priča se da iza svega stoji estradna mafija, Mina se osvrnula i na takve situacije:

- Ja nisam u tim krugovima. Radim pošteno i nemam šta da pričam. Nisam ja u toj estradnoj mafiji. Ja radim sa svima. Svi znaju kako radim, ko sam, šta sam, i nemam šta da se krijem. Ja se ne plašim za svoju bezbednost.

Govoreći o prijateljstvima na estradi izdvojila je sledeće:

- Pa, mislim, naravno kad vidim svoje kolege da im se javim, ali ne družim se, ne čujemo se. Twins, Goran Vukušić, Jovana Tipšen. I sa Jelenom Karleušom sam dobra, ali nisam upućena u to šta se dešava u njihovim životima. Kao i kada sam ja bila u bolnici, oni ništa nisu komentarisali, tako da ja stvarno nisam upućena. Ali zaista nisam.

Iako je istakla da joj je većina kolega pružilo podršku i pisalo joj u najtežim trenucima, nikoga nije želela da izdvaja. Ipak, istakla je da je svima zahvalna.

Kada je reč o Igoru X, Miniom bivšem suprugu, rekla je da je bio tu za nju:

- On je bio tu, zvao me je. On i Kasper su u dobrim odnosima - rekla je Mina.

Ceo intervju pogledajte u videu ispod:

06:10 Mina Kostić Izvor: Kurir

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