Slušaj vest

Prvo je bačena bomba na kuću Zdravka Čolića u februaru ove godine, a pre svega nekoliko osvanula je vest da je Urošu Živkoviću zapaljen automobil. Ovakvi napadi na izvođače zaprepastili su javnost, a kako se piše i priča, iza svega stoji estradna mafija - klan ljudi koji napada pevače, onda kada odbiju saradnju s njima.

Upravo o ovoj temi ekipa Kurira razgovarala je sa pevačicom Minom Kostić koja, kako kaže, ne brine za svoju bezbednost.

"Ja nisam u tim krugovima"

1/4 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Kurir

- Ja nisam u tim krugovima. Radim pošteno i nemam šta da pričam. Nisam ja u toj estradnoj mafiji. Ja radim sa svima. Svi znaju kako radim, ko sam, šta sam, i nemam šta da se krijem. Ja se ne plašim za svoju bezbednost - jasno nam je rekla Mina i dala svoj osvrt na sve šta se dešava:

- Ja nisam uplašena ni za šta. Nemam pojma o čemu se radi - rekla je pevačica.

Estrada u kandžama mafije

Ipak, sve češće pretnje, ali i napadi, koje pojedini pevači već duže vreme dobijaju od estradne mafije, doveli su do toga da su mnogi od njih u velikom strahu za svoj život, ali i živote svojih porodica.

Podsetimo, incident u kom je zapaljen automobil Uroša Živkovića dogodio se 3. novembra ujutru oko 4.20 časova. Kako se vidi na snimcima sa sigurnosnih kamera koje je policija preuzela, dvojica za sada neidentifikovanih muškaraca u tamnoj odeći i sa kapuljačama na glavi prišla su parkiranom vozilu, nakon čega je došlo do paljenja prednjeg dela automobila, a zatim su se trčeći udaljili sa lica mesta.

1/4 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Kurir, Marko Kranjc

Dok policija istražuje okolnosti incidenata, u estradnim krugovima sve glasnije se govori o ljudima koji pokušavaju da kontrolišu nastupe, zaradu i karijere poznatih muzičara. Prema tvrdnjama upućenih sagovornika, iza pojedinih poslovnih ponuda krije se razrađen sistem finansijskih pritisaka, ucena i pretnji, iz kojeg se pevači teško izvlače.

OVDE možete detaljnije pročitati o šemi po kojoj funkcioniše estradna mafija.

BONUS video: