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Viktor Živojinović, mlađi sin Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića, uživa u ljubavi sa Aleksandrom Gašić, sa kojom se sve češće pojavljuje u javnosti. Njih dvoje su sada privukli pažnju na jednom slavlju, gde nisu skrivali koliko su bliski.

Aleksandra se za ovu priliku odlučila za kratku haljinu, koja je istakla njenu figuru, dok su nežnosti koje je razmenjivala sa Viktorom privukle posebnu pažnju. Ona je grlila svog izabranika, a njihovo zajedničko pojavljivanje još jednom je pokazalo da par uživa u vezi.

Viktor Živojinović Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Viktor i Aleksandra već neko vreme žive zajedno u njegovom luksuznom stanu na Novom Beogradu, čija se vrednost procenjuje na oko 700.000 evra.

Aleksandra je po zanimanju profesionalna šminkerka, a nedavno je pokrenula i sopstveni biznis, odnosno liniju kupaćih kostima. U tome je, prema ranijim navodima, podržava i porodica Živojinović.

Ona je već imala priliku da provede dosta vremena sa Viktorovim roditeljima, Lepom Brenom i Bobom, a tokom leta pridružila im se i na porodičnom odmoru na jahti.