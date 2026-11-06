PET GODINA BEZ MARINKA ROKVIĆA, SLAVICA SLOMLJENA OD TUGE! Objavila njihovu fotografiju, pa rečima o pokojnom suprugu RASPLAKALA SVE: Dok sedim u tišini...
Pet godina nakon smrti legendarnog pevača Marinka Rokvića, njegova supruga Slavica Rokvić prisetila se voljenog muža i emotivnom objavom na društvenim mrežama pokazala koliko joj i dalje nedostaje. Uz njihovu zajedničku fotografiju podelila je potresne reči o ljubavi koja ne prestaje ni nakon gubitka voljene osobe, ističući da Marinkovo prisustvo najviše oseća kroz njihovu decu i unuke.
Podsetimo, Marinko Rokvić preminuo je 6. novembra 2021. godine, u 68. godini, nakon teške bolesti. Na godišnjicu njegove smrti Slavica mu je posvetila dirljivu poruku, govoreći o uspomenama, zajedničkom životu i ljubavi koja je, kako je napisala, ostala zauvek u njoj.
– I tako, svakog jutra, kada otvorim oči, pomislim na tebe. Ne sa tugom koja lomi srce, već sa nežnošću koja ga greje. Jer sada razumem da postoje ljubavi koje ne prestaju onda kada prestanu zagrljaji. Postoje duše koje se nikada zaista ne rastaju, samo nauče da se vole na drugačiji način. Ponekad, dok sedim u tišini, osetim nešto što ne umem da objasnim. Kao da neko nevidljiv sedne pored mene, kao da me poznata toplina dodirne po ramenu. I tada se osmeh zaviori na mom licu. Ne pitam više da li si to ti. Nastavljam da živim, da se radujem malim stvarima, da volim ovaj svet, da volim sve ljude, prirodu, i za tebe i za sebe. A kada mi zafališ, zatvorim oči i pronađem te tamo gde te niko nikada ne može odvojiti od mene, u najtišem, najčistijem delu svoje duše, a najviše te pronalazim u njima, u našoj deci i njihovoj deci. U pogledima, pokretima, muskulaturi, hodu, smehu, karakteru.... Jer prava ljubav ne traži da neko ostane zauvek pored nas. Ona pronađe način da ostane zauvek u nama. A ti si ostao. Ne kao uspomena koja bledi, već kao ljubav koja nikada ne odlazi. Tu si, pomalo, ali dovoljno u svakome od nas! – napisala je Slavica.
Iza sebe ostavio tri sina
Legendarni pevač Marinko Rokvić ostavio je iza sebe trojicu sinova — Nikolu, Marka i Darija, kojeg je dobio u vanbračnoj zajednici. Kako bi materijalno obezbedio sinove i sačuvao porodičnu harmoniju, Marinko nije želeo da ostavi pismeni testament, već je celokupnu imovinu, finansije i nekretnine raspodelio na ravne časti još za života.