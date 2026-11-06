– I tako, svakog jutra, kada otvorim oči, pomislim na tebe. Ne sa tugom koja lomi srce, već sa nežnošću koja ga greje. Jer sada razumem da postoje ljubavi koje ne prestaju onda kada prestanu zagrljaji. Postoje duše koje se nikada zaista ne rastaju, samo nauče da se vole na drugačiji način. Ponekad, dok sedim u tišini, osetim nešto što ne umem da objasnim. Kao da neko nevidljiv sedne pored mene, kao da me poznata toplina dodirne po ramenu. I tada se osmeh zaviori na mom licu. Ne pitam više da li si to ti. Nastavljam da živim, da se radujem malim stvarima, da volim ovaj svet, da volim sve ljude, prirodu, i za tebe i za sebe. A kada mi zafališ, zatvorim oči i pronađem te tamo gde te niko nikada ne može odvojiti od mene, u najtišem, najčistijem delu svoje duše, a najviše te pronalazim u njima, u našoj deci i njihovoj deci. U pogledima, pokretima, muskulaturi, hodu, smehu, karakteru.... Jer prava ljubav ne traži da neko ostane zauvek pored nas. Ona pronađe način da ostane zauvek u nama. A ti si ostao. Ne kao uspomena koja bledi, već kao ljubav koja nikada ne odlazi. Tu si, pomalo, ali dovoljno u svakome od nas! – napisala je Slavica.