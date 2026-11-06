VERENIK JOVANE JEREMIĆ OTKRIO KOLIKO JE BOGAT! Hotel sa 4 zvezdice u CG, restoran, pekara... Tigar priznao šta sve poseduje, a evo čega se odrekao zbog boksa!
Voditeljka Jovana Jeremić ne krije koliko je srećna pored verenika Miloša Stojanovića Tigra, koji je, osim po uspesima u borilačkim sportovima, poznat i kao uspešan preduzetnik. Njegov poslovni život i finansijsko stanje nedavno su dospeli u centar pažnje javnosti, kada su otkriveni detalji o imovini koju poseduje.
Tigar je otvoreno progovorio o svojim nekretninama i poslovnim poduhvatima, otkrivši da u vlasništvu ima luksuzni objekat na primorju, ali i lokacije u prestonici koje je ustupio drugima.
- Imam hotel u Crnoj Gori, pre 10 godina sam ga sagradio. Hotel ima 4.000 kvadrata, četiri zvezdice. Imam restoran u Beogradu i pekaru. Ali to sam izdao, da bih se posvetio boksu - rekao je Miloš na Red televiziji.
Onaj ko nema pare, neka ih hitno nabavi
Podsetimo, Jovana Jeremić uživa u ljubavi sa Milošem Stojanovićem Tigrom i nedavno je priznala da ga vidi kao oca svog deteta:
- Vidim ga! Želela bih da rodim muško dete, jer bih volela da ima njegove manire i kodeks. On je vaspitan baš onako kako jedan alfa muškarac treba da bude. Izuzetno poštuje ženu, voli je i čini sve za nju. Ne maltretira je fizički i psihički. Ne tera inat. Prvi zove, šalje i kupuje. Sve radi što jedan muškarac treba da radi, i ne femka se kao neka tetka. Imala sam muškarce koji se prikazuju kao alfa, a imaju pogrešno shvatanje jer to što oni smatraju da je "alfa muškarac" je jedna obična pi***. To su sve muškarci sa kompleksima. Najveći kompleks muškarca je kada je loš u krevetu i nije dovoljno potentan, pa sve iskaljuje na ženu teranjem inata, kroćenjem te žene i brisanje poda njome. Takvi muškarci treba da budu ostavljeni kao pseto. Pored impotencije, drugi kompleks muškaraca je nemanje para. To kolje muškarce. Zato ja kažem: "Onaj ko nema pare, neka ih hitno nabavi". Jednostavno, muškarac je taj koji mora da zarađuje. Nije normalno da muškarac ide u nabavku, ali on mora da nabavi novac i obezbedi ženu i decu. Nisam imala takvu priliku do sada i sve sam sama sebi i svom detetu obezbedila - rekla je Jovana.
- Miloš stvarno ima sve. S njim znaš na čemu si. Nije promenljivog karaktera da godinu dana glumi jedno, a da se posle promeni za 180 stepeni i bude drugi čovek. To sam doživela u prošlosti. Da se neko prikazuje kao ozbiljan kandidat, a onda posle godinu dana promeni ploču. Od anđela se pretvorio u demona. Zbog takvih primera znam da cenim kvalitet, iskrenost i čast.