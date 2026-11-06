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Supruga direktora Pink televizije Željka Mitrovića, Milica Mitrović, godinama privlači pažnju javnosti, a njen izgled često je tema komentara na društvenim mrežama. Iako je dugo prisutna u javnosti, mnogi se iznenade kada saznaju koliko zapravo ima godina, budući da svojim mladalačkim izgledom, energijom i stilom ostavlja utisak znatno mlađe žene.

Foto: Damir Dervišagić

Milica važi za jednu od dama sa domaće javne scene koje pažljivo prate modne trendove, a njena izdanja često privlače pažnju. Poznato je da vodi računa o svom izgledu, dok joj, zahvaljujući životnom standardu, ne nedostaju ni mogućnosti da sebi priušti različite tretmane nege i ulepšavanja.

Naime, Milica Mitrović rođena je u Beogradu 1971. godine, što znači da je nedavno napunila 55 godina. Ipak, sudeći po fotografijama koje objavljuje, godine joj, kako mnogi komentarišu, ne predstavljaju prepreku da izgleda mladoliko i negovano.

Njena ljubavna priča sa Željkom Mitrovićem traje više od tri decenije. Upoznali su se 1993. godine, a dve godine kasnije odlučili su da svoju ljubav krunišu brakom. Tokom zajedničkog života dobili su dve ćerke, Kristinu i Andreu, koje su danas odrasle i često su u centru pažnje zbog porodičnih trenutaka koje dele na društvenim mrežama.

Milica je prošle godine rođendan proslavila upravo u krugu najbližih, sa suprugom i ćerkama u Londonu. Tom prilikom podelila je delić atmosfere sa slavlja, ali i pokazala brojne poklone koje je dobila, a prizori sa porodičnog okupljanja privukli su veliku pažnju njenih pratilaca.

"Uložio sam mnogo energije"

1/4 Vidi galeriju Željko i Milica Mitrović proslavili ćerki rođendan Foto: Printscreen

Željko Mitrović je svojevremeno govorio o tome kako je počela njihova ljubavna priča i otkrio da njihov prvi susret nije bio nimalo planiran. Kako je ispričao, upoznali su se dok je gostovao u Miličinoj muzičkoj emisiji na Trećem kanalu, a upravo tada počelo je njegovo udvaranje budućoj supruzi.

- Milicu sam upoznao slučajno kada sam gostovao u njenoj muzičkoj emisiji na Trećem kanalu. Ne znam ja da pričam te priče, bolje da nju pitate. U stvari, trebao joj je prevoz, a ja sam imao kola ili tako nekako. Sećam se da sam uložio mnogo energije da osvojim tu devojku - ispričao je Željko.

Od slučajnog susreta do braka koji traje više od 30 godina, Milica i Željko izgradili su zajednički život, a njihova porodica i danas privlači pažnju javnosti.

Milica kuma poznatoj pevačici

1/5 Vidi galeriju Leontina Vukomanović Foto: Beta/Beoinfo, Nemanja Nikolić, ATA images

Ljubavni život poznatih ličnosti oduvek je privlačio ogromnu pažnju medija, ali je priča o pevačici i kantautorki Leontini Vukomanović i violinistu Filipu Patu bila jedna od onih koje su posebno zaintrigirale javnost. Njihova romansa razvijala se neverovatnom brzinom — nakon samo nekoliko meseci strasne veze, član Ekstra orkestra i popularna pevačica odlučili su da naprave veliki korak.

Godine 2009. Leontina je Filipu izgovorila sudbonosno da, a njihovo venčanje u jednom trenutku postalo je glavna tema svih domaćih medija i estradnih kuloara.

Iako su mediji u stopu pratili svaki detalj ovog događaja, mnogi detalji iza kulisa ostali su skriveni od očiju javnosti. Malo ko zna da je Leontinina kuma na venčanju bila Milica Mitrović, supruga vlasnika Pink televizije Željka Mitrovića i jedna od najuticajnijih žena u domaćem šou-biznisu.

Blisko prijateljstvo između Leontine i Milice krunisano je ovim kumstvom, a slavlje nakon same ceremonije organizovano je daleko od radoznalih pogleda. Mladenci i njihovi najbliži gosti okupili su se u domu porodice Mitrović, gde je priređen svečani ručak u intimnoj i privatnoj atmosferi.