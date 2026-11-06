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Aleksandra Prijović i Filip Živojinović pre osam godina zakleli su se jedno drugom na večnu ljubav, a tokom zajedničkog života dobili su dvoje dece, sina Aleksandra i ćerku Ariju. Njihov brak važi za jedan od najskladnijih na domaćoj javnoj sceni, a supružnici ne kriju koliko su posvećeni porodici i zajedničkom životu.

Foto: Nemanja Nikolić

Iako danas uživaju u ljubavi i porodičnoj sreći, malo je poznato kako je zapravo počela njihova romansa. Aleksandra je svojevremeno govorila o upoznavanju sa Filipom i otkrila da su se njihovi putevi ukrštali mnogo pre nego što su uplovili u ljubavnu vezu.

Kako je ispričala, godinama su se sretali na različitim mestima, ali tada nisu ni slutili da će jednog dana postati supružnici.

„Ne sećam se gde smo se upoznali, ali znam da nas je sudbina vezala. Pre nego što smo počeli da se zabavljamo godinama smo se sretali na raznim mestima, u prolazu. Viđali smo se i kod Brene i Bobe na privatnim žurkama na kojima sam često pevala, mada to je sve bilo u prolazu, bez zvaničnog upoznavanja“, ispričala je Aleksandra.

"Znala sam da će to biti ljubav za ceo život"

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Prijović i Filip Živojinović stigli na rođendan svoje ćerke Foto: Kurir

Ipak, kada su se konačno zvanično upoznali i započeli vezu, pevačica je vrlo brzo shvatila da je Filip muškarac sa kojim želi da provede život. Nije krila da ju je osvojio svojim ponašanjem, vaspitanjem i pažnjom koju joj je pružao od samog početka.

Aleksandra se prisetila i njihovog prvog poljupca, koji se dogodio u njenom stanu na Voždovcu, ali i situacije koja joj je ostala u posebnom sećanju.

„Čim sam ga upoznala, znala sam da će to biti ljubav za ceo život. Naš prvi poljubac desio se u mom stanu na Voždovcu. Odmah me je osvojio manirima, načinom razmišljanja i stavovima. Još tada sam znala da ću se udati za njega i da je on pravi. Oduševio me je prvi put kada je trebalo da dođe kod mene. Pitao me je šta ću da popijem i pojedem, da donese. Ja sam rekla 'ništa', jer znate kako je u početku, kad vam se neko sviđa, niti ste gladni, niti ste žedni“, govorila je pevačica.

Međutim, Filip nije želeo da dođe praznih ruku, pa je odlučio da obrati pažnju na ono što mu je Aleksandra rekla. Njen odgovor da pije samo vodu shvatio je sasvim ozbiljno, a njegov potez ju je potpuno raznežio.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Prijović i Filip Živojinović Foto: ATA images

"On je insistirao da mu kažem šta pijem i ja sam rekla da pijem samo vodu. On se posle pojavio kod mene sa paketom vode. To me je kupilo, taj njegov gest, jer sam shvatila da obraća pažnju na ono što pričam. Ko bi vam doneo paket vode kada se podrazumeva da u kući imate vodu“, otkrila je Aleksandra.