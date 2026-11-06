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Nekadašnja televizijska voditeljka Ivana Šundov, koja je godinama važila za jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica u Sloveniji i Hrvatskoj, ponovo se našla u centru pažnje javnosti, ali ovoga puta zbog bivšeg supruga. Zagrebačkom biznismenu Davorinu Hojanu, sa kojim ima dve ćerke, sud je ukinuo uslovnu osudu i odredio izvršenje zatvorske kazne od 11 meseci zbog poslovne prevare i neizmirenih finansijskih obaveza.

Hojan, nekadašnji zastupnik automobilske kompanije „Tojota“ u Hrvatskoj i kum proslavljenog borca Mirka Filipovića Kro Kapa, godinama je bio poznato ime u hrvatskim poslovnim krugovima. Međutim, njegov nekada uspešan poslovni život obeležili su finansijski problemi i sudski postupci.

Prema odluci Opštinskog krivičnog suda u Zagrebu od 2. septembra 2026. godine, Hojanu je opozvana uslovna osuda izrečena 2021, koju je Županijski sud u Splitu potvrdio u maju 2022. godine.

1/8 Vidi galeriju Ivane Šundov Foto: Printscreen/Instagram

Nije vratio gotovo 400.000 evra

Hojan je zbog prevare u privrednom poslovanju bio osuđen na 11 meseci zatvora, ali mu je prvobitno omogućeno da kaznu ne izdržava pod uslovom da tokom četiri godine ne počini novo krivično delo i da nadoknadi štetu oštećenoj firmi.

Međutim, kako je navedeno u sudskoj odluci, bivši suprug poznate voditeljke nije ispunio finansijsku obavezu. Reč je o iznosu od 2.910.260 kuna, odnosno približno 386.258 evra, koji je bio dužan da nadoknadi kompaniji „Electro Dynamic“ iz Splita.

Tokom sudskog postupka Hojanov advokat objasnio je da je njegov klijent zapao u ozbiljne finansijske probleme nakon propasti firme i da godinama pokušava da vrati nagomilane dugove.

Naveo je i da Hojan nema nekretnine niti drugu značajnu imovinu, da živi kao podstanar, kao i da finansijski pomaže dvema ćerkama koje studiraju. Sam Hojan je pred sudom izjavio da mu je žao zbog situacije u kojoj se našao i da radi i po 12 sati dnevno kako bi izmirio dugovanja. Iako je, prema sopstvenim rečima, već stekao uslove za penziju, nastavio je da radi upravo zbog finansijskih obaveza.

Sud, međutim, nije prihvatio njegove argumente, navodeći da tokom četiri godine nije nadoknadio nijedan deo štete oštećenoj kompaniji.

Ivane Šundov Foto: Printscreen/imperijal.net

Zbog toga je doneta odluka o ukidanju uslovne osude i izvršenju zatvorske kazne u trajanju od 11 meseci. Na ovu odluku Hojan ima pravo žalbe u zakonskom roku od 15 dana od njenog prijema.

Osuđen zbog uvoza hemikalija za proizvodnju droge

Ovo nije prvi put da se nekadašnji uspešni preduzetnik suočava sa zakonom.

Još 2004. godine Hojan je prvostepeno osuđen na tri godine i sedam meseci zatvora zbog ilegalnog uvoza hemijskih supstanci koje se koriste za proizvodnju sintetičkih droga. Prema tadašnjim informacijama, slučaj se odnosio na uvoz približno 400 litara hemijskog prekursora fenilacetona, koji može da se koristi u proizvodnji amfetamina.

Procenjivalo se da je ta količina mogla da posluži za proizvodnju oko 170 kilograma čistog amfetamina. Hojan je u to vreme bio poznat kao vlasnik auto-kuće i zastupnik „Tojote“ za hrvatsko tržište, a njegov poslovni pad privukao je veliku pažnju javnosti.

Sa poznatom voditeljkom živeo u luksuzu

Ivana Šundov i Davorin Hojan svojevremeno su važili za jedan od poznatijih parova u hrvatskom javnom životu. Ona je gradila uspešnu televizijsku karijeru, najpre u Sloveniji, a potom i u Hrvatskoj, dok se njen suprug bavio unosnim poslovima u automobilskoj industriji.

U braku su dobili dve ćerke, a Ivana se, pored televizijskog posla, okušala i u preduzetništvu.

U Zagrebu je otvorila salon lepote, koji je privlačio imućne klijentkinje, a bavila se i organizacijom i vođenjem različitih javnih događaja. Međutim, nakon finansijskih problema i sudskih postupaka sa kojima se Hojan suočavao, njihov brak se završio razvodom.