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Pevačica Marija Mikić pojavila se sinoć na jednom prestoničkom događaju, gde je privukla pažnju svojim modnim izdanjem. Ona je za ovu priliku odabrala elegantnu crvenu haljinu, koju je upotpunila crvenim karminom, a priznala je da je ovim stajlingom napravila veliki iskorak i izašla iz svoje zone komfora.

Foto: Kurir

Marija je pred pripadnicima medija kroz osmeh otkrila da inače retko bira crvenu boju, ali da je ovoga puta odlučila da posluša savete drugih i napravi promenu.

- Ja kad god izađem iz kuće, meni je veselo. 'Ajde, daj Bože, ja ne nosim crveno nikad, crveni karmin još ređe, ali večeras su me naterali. Nadam se da nisam mnogo omašila, ali počela sam da izlazim iz zone komfora - rekla je pevačica.

Ona se osvrnula i na kašnjenje na događaj, pa priznala da joj snalaženje u vremenu i prostoru nikada nije bilo jača strana. Ipak, kako kaže, u poslednje vreme uspela je da promeni neke navike i da mnogo bolje organizuje svoje obaveze.

- Mene uglavnom ljudi požuruju jer sam uglavnom dezorijentisana u vremenu i prostoru, ali sam to ispravila u poslednje vreme, iskreno, ali mi generalno uvek fali. Nikad ne znam da se snađem ovako kada je puno ljudi... Kasnila sam jako, ali sam to ispravila, sada baš krenem na vreme - priznala je Marija.

1/6 Vidi galeriju Marija Mikić Foto: Printscreen

Pevačica je potom otkrila i zbog čega se ovog puta spremanje odužilo, pa objasnila da je u salonu vladala sjajna atmosfera i da su se toliko zabavili da su izgubili pojam o vremenu.

- Iskreno, nešto se malo odužilo spremanje, bilo nam je lepo, zezali smo se u salonu, pa dok krenemo - ispričala je ona.

Marija je govorila i o odnosu sa frizerom, otkrivši da sebe ne smatra posebno zahtevnom mušterijom i da uglavnom prepušta njemu da odluči šta joj najbolje pristaje.

- Mislim da nisam zahtevna kao mušterija, možda jesam ponekad, ali uglavnom bude onako kako on kaže - rekla je pevačica.

Ona se dotakla i frizure po kojoj je prepoznatljiva folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović, pa otkrila da li je nekada poželela da izgleda poput nje.

- Nisam, Ceca ima dugačku kosu, braon kosu, a imala sam faze da se ofarbam skroz u braon. Ali Stevan me je vrlo brzo vratio - otkrila je Marija.

Prokomentarisala zapaljen automobil Uroša Živkovića

1/9 Vidi galeriju Uroš Živković na proslavi prvog rođendana svog sina Foto: Nemanja Nikolić

Jedna od tema o kojoj je Marija govorila pred kamerama bio je i incident koji se dogodio njenom kolegi Urošu Živkoviću, čiji je automobil zapaljen. Pevačica je istakla da je ispratila informacije o ovom događaju, ali da ne zna detalje niti šta se tačno dogodilo.

Kako je naglasila, takve situacije kod nje izazivaju žaljenje, ali ističe da se lično ne plaši, jer nema dodira sa okolnostima koje su dovele do incidenta.

- Da, ispratila sam. Ne znam ništa o tome. Iskreno, ne plašim se, ja radim posao koji volim, na način na koji volim i nemam dodira sa tim, ne znam uopšte šta je po sredi. Nisam do sada dobijala pretnje. Mesta na kojima ja pevam nekako je sve to drugačije, nisam bila deo toga do sada. Žao mi je što se to desilo, videla sam - rekla je Marija.

Na pitanje kada će pokazati svog izabranika ona je priznala:

- On kad bude želeo... Nije taj lik uopšte da ide po nekim događajima. Ali ja kažem još jednom, ja se uopšte ne krijem. Koga boli uvo. Ne vršim pritisak na njega, prerasla sam to. Uopšte mi to nije bitno. Postoje stvari na koje idemo zajedno, ne tiče se ni mog ni njegovog posla.

Na pitanje da li planiraju svadbu, Marija je bila zagonetna:

- To morate njega da pitate.

Inače, ovo je istina o podeli imovine Marije Mikić i njenog bivšeg supruga Jovana Pantića.