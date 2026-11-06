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Hrvatska kantautorka i multiinstrumentalistkinja Lana Škrgatić i njen suprug, muzičar Ivan Puž, dobili su svoje prvo dete. Bivša članica grupe Zabranjeno pušenje u 46. godini rodila je sina Tea. Dečak je došao na svet 3. novembra 2026. godine u zagrebačkom porodilištu u Petrovoj, sa težinom od 3.440 grama i dužinom od 49 centimetara.

Radosnu vest Lana je podelila na društvenim mrežama uz fotografiju sinovih stopala i pesmu Džona Lenona „Beautiful Boy (Darling Boy)“. Uz dirljivu objavu poručila je:

„Dobrodošao, naš Teo! Naš najveći san postao je stvarnost. Toliko smo te čekali, toliko te želeli, a sada te napokon možemo zagrliti. Volimo te, maleni, više nego što si ikada mogao zamisliti“.

Ime Teo je starogrčkog porekla i najčešće se tumači kao „božji dar” ili „dar od Boga”

Dugogodišnja borba za potomstvo i podrška supruga

Dolazak malenog Tea kruna je višegodišnje borbe para koji je godinama pokušavao da ostvari želju za roditeljstvom. Pevačica je priznala da joj je trebalo vremena da pronađe hrabrost i javno progovori o tako intimnom iskustvu obeleženom brojnim pokušajima, razočaranjima, ali i nepokolebljivom nadom.

Kada je prethodno saopštila vest o trudnoći, Lana je napisala: