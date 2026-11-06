Slušaj vest

Pevačica Marija Šerifović postala je majka u decembru 2023. godine, kada je na svet stigao njen sin Mario, kojeg je dobila uz pomoć surogat-majke. Odluka da se ostvari u ulozi roditelja na ovaj način izazvala je veliku pažnju javnosti, a Marija je od samog početka otvoreno govorila o celokupnom procesu i izazovima kroz koje je prošla.

Foto: Kurir/T.S.

Ovakav način ostvarivanja roditeljstva odabrale su i brojne svetski poznate ličnosti koje iz različitih razloga nisu mogle ili nisu želele da se ostvare kao roditelji prirodnim putem. Među njima su Paris Hilton, Naomi Kembel, Prijanka Čopra, Kristijano Ronaldo i Riki Martin.

Ipak, put do roditeljstva uz pomoć surogat-majke nije jednostavan, a čitava procedura podrazumeva brojne medicinske, pravne i administrativne korake. Upravo zbog toga Marijina česta putovanja u Sjedinjene Američke Države svojevremeno su privukla pažnju javnosti.

1/7 Vidi galeriju Marija Šerifović na proslavi kod Jovane Pajić Foto: Nemanja Nikolić

Proces najčešće počinje izborom donorke jajnih ćelija, nakon čega slede oplodnja, genetska ispitivanja i zamrzavanje embriona. U državama u kojima je surogat-majčinstvo zakonski regulisano postoje i specijalizovane agencije koje posreduju u pronalaženju surogat-majki, a žene koje se odluče na ovaj korak moraju da ispune određene zdravstvene i druge kriterijume.

Surogat-majčinstvo zakonski je uređeno u pojedinim državama, ali se pravila značajno razlikuju od zemlje do zemlje. U Srbiji ova praksa nije dozvoljena prema važećem porodičnom zakonodavstvu.

Kada je reč o finansijama, reč je o izuzetno skupom postupku. U Sjedinjenim Američkim Državama, prema procenama koje se navode u vezi sa ovim procesom, doniranje jajnih ćelija i formiranje embriona mogu koštati i do 50.000 dolara, dok troškovi surogat-majčinstva mogu dostići oko 150.000 dolara. Deo tog iznosa pripada i ženi koja nosi trudnoću, a naknada može iznositi i do 50.000 dolara.

Nada Obrić otkrila detalje o Marijinoj surogat-majci

1/6 Vidi galeriju Nada Obrić Foto: Kurir Televizija, Kurir TV, Screenshot Youtube

O procesu kroz koji je Marija prošla nedavno je govorila i pevačica Nada Obrić, koja je iznela pojedinosti o ženi koja je na svet donela malog Maria. Prema njenim rečima, surogat-majka je udata, ima svoje dete i veoma je obrazovana, što je posebno istakla.

- Kakve je ona uslove dala toj ženi, toj surogat majci, to je nestvarno. Ta žena je dobila od ptice mleko. Pritom, to nije nimalo ni siromašna žena, ni nepismena, naprotiv, ona je visoko obrazovana. Ona ima svoje dete, ima svog muža. Ne znam kako se odlučila da bude surogat majka, mislim da je to bio prvi put za tu ženu da bude surogat majka - rekla je Nada Obrić za domaće medije.

Ni Marija nije krila koliko joj smetaju predrasude i komentari koji prate ovu temu na Balkanu. U svojoj ispovesti detaljno je govorila o tome kako izgleda čitava procedura u Americi, naglašavajući da se radi o ozbiljnom i strogo kontrolisanom procesu, a ne o prinudi ili iskorišćavanju žena.

- Užasno mi smeta što na Balkanu, uz dužno poštovanje svim normalnim, civilizovanim ljudima, ljudi sede ispod kamena. Ja sedim u Americi, sunčam se i čitam kako ljudi sede u dnevnicima, emisijama, jutarnjim programima i govore kako je ta žena vezana za radijator, kako je ona maltretirano lice, kako je to... Gospodo draga, radi se o proceduri koja zahteva na hiljade dokumenata, potpisanih papira. Moja surogat majka je imala svakoga dana masaže, čistačicu u kući... Tamo se ne radi o robovlasništvu - poručila je Marija.

Pevačica je na taj način još jednom stavila do znanja da iza njene odluke stoji dug i ozbiljan proces, a da joj je najvažnije bilo da dobije dete i ostvari se u ulozi majke.