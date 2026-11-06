Slušaj vest

Goca Tržan održala je solistički koncert u beogradskom Sava centru, a posebnu pažnju publike privukao je dolazak grupe Tap 011, sa kojom je svojevremeno započela muzičku karijeru. Nekada veoma popularna dens grupa ponovo nastupa pred publikom, ali u nešto drugačijem sastavu. Umesto Ivane Peters, koja je napustila bend, na sceni je sada pevačica Ivana Vladović.

Foto: Promo

Odnosi među nekadašnjim članovima grupe već neko vreme su tema javnosti, posebno nakon što su Tapovci otvoreno govorili o razlazu sa Ivanom Peters. Nisu krili nezadovoljstvo načinom na koji je došlo do prekida saradnje, a posebno im je zasmetalo to što im je, kako su naveli, odluku saopštila preko menadžera.

Dok je Ivana ranije iznosila svoju verziju priče i tvrdila da se grupa zapravo povukla, ostali članovi odlučili su da otkriju kako su oni doživeli čitavu situaciju. Ujedno su predstavili i novu članicu, koja se, prema sopstvenim rečima, odlično uklopila u ekipu.

Ivana Vladović se našalila na račun svog dolaska u grupu, a potom istakla da je sa ostalim članovima ostvarila odličan odnos.

- Stalno me maltretiraju, tuku, teraju me da radim neke stvari… - našalila se Ivana, a zatim ozbiljnije dodala:

- Sjajno su me prihvatili, kao i ja njih. Šalimo se, zezamo se i to je to.

1/8 Vidi galeriju Tap 011 Foto: Damir Dervišagić

Goca Tržan objasnila je da je dolazak nove pevačice doneo upravo ono što je bendu bilo potrebno, odnosno svežu energiju i novu dinamiku.

- Nas četvoro imamo dvesta godina i jače… Trebala nam je neka nova energija i onda je došla Ivana - kazala je pevačica.

Goca progovorila o Ivani Peters

Jedno od pitanja koje je posebno zanimalo javnost jeste da li je članovima grupe neobično što na nastupima više nema Ivane Peters. Goca je jasno stavila do znanja da joj promena ne predstavlja problem, naglašavajući da Tap 011 nikada nije bio zasnovan samo na dve pevačice.

- Nije nam čudno. Mislim da je Tap 011 mnogo više od Goce i Ivane. Tap 011 je vajb, energija, pre svega ono što smo mi nosili. Stvarno, i da ja ne pevam, bilo bi mi okej da neko drugi peva i ne bih imala gorčinu. Kad smo Ivana Peters i ja izašle iz grupe, došle su druge dve devojke - rekla je Tržan.

Članovi benda osvrnuli su se i na komunikaciju sa nekadašnjom koleginicom, koja je, prema njihovim rečima, nakon razlaza gotovo potpuno izostala. Posebno se govorilo o tome što su od Ivane tražili da na svojim samostalnim nastupima više ne izvodi pesme grupe Tap 011.

1/15 Vidi galeriju Tap 011 nekad i sad Foto: Printskrin Youtube, Nebojša Mandić, Story Arhiva

Dok je Petar taj zahtev predstavio kao molbu, Ivana je ranije iznela drugačiju verziju događaja, navodeći da joj je menadžer preneo da bi mogla biti tužena ukoliko nastavi da izvodi njihove pesme.

Petar je objasnio kako je došlo do tog zahteva i šta je, prema njegovim rečima, bio razlog za takvu odluku.

- Ivana je kao razlog što nije htela da ima nastup s nama navela to što ne želi da zbunjuje publiku, da sa nama ne peva naše pesme, već sama. Mi kad smo nastavili dalje, zamolili smo je da ne peva naše pesme da ne zbuni publiku - zaključio je Petar.