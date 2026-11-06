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Voditelj jutarnjeg programa "Novo jutro“ na televiziji Pink, Predrag Sarapa, pred sam kraj emisije javno se obratio kolegama sa Radio-televizije Srbije i uputio im izvinjenje zbog uvrede koju je dan ranije izgovorio u programu uživo.

Predrag Sarapa se izvinio RTS-u nakon skandala
Foto: ptintscrean

Naime, Sarapa je tokom prethodnog jutarnjeg programa, govoreći o RTS-u, umesto izraza „Javni servis“ upotrebio reči „javna kuća“, što je izazvalo brojne reakcije javnosti.

Samo dan nakon sporne izjave, voditelj je odlučio da se izvini zaposlenima na javnom servisu. Pred kraj emisije uzeo je pripremljenu poruku i direktno sa papira pročitao:

„Želim da se izvinim RTS-u zbog juče izgovorenih reči... Makar bile i samo te dve reči, nije im mesto u javnom prostoru.“

Podsetimo, do neprijatne situacije došlo je tokom razgovora o stranom političaru čije je navodno priznanje o umešanosti u proteste u Srbiji prethodnih dana izazvalo brojne reakcije i političke polemike u regionu. O ovom slučaju izveštavali su i hrvatski mediji.

Komentarišući ovu temu, Sarapa je izneo svoj stav, a onda je uputio i spornu opasku na račun RTS-a.

„Evo, da se čovek sam nije pohvalio, mi ništa ne bismo znali. To je direktno mešanje u izborni proces. Njemu je posao bio da to prećuti, ali se zaneo...“

Nakon toga je nastavio:

„Ali, Andreas fon Bekerat je juče gostovao na Javnom servisu, javnoj kući Radio-televizije Srbije, pa da pogledamo šta je rekao“, izgovorio je Sarapa, dok se njegova koleginica u studiju na tu opasku samo nasmejala.

Mitrović najavio nova otpuštanja

Željko Mitrović zna šta radi Foto: Printscreen, PR Pink Pedia Group, Printscreen/Instagram/zeljkomitrovic

Podsetimo, Željko Mitrović nedavno je raspustio sve ansamble u Teatru Odeon, zbog čega je oko 150 ljudi ostalo bez angažmana.

Vlasnik Pinka potom je na društvenim mrežama otkrio da bi smanjenje broja zaposlenih moglo da se nastavi i u drugim kompanijama u okviru njegovog poslovnog sistema. Kako je naveo, očekuje da će biti primoran da otpusti oko hiljadu ljudi, a čitavu situaciju opisao je kao jedan od najtežih dana u svom životu.

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Stars 634 01.11.2026 Izvor: Kurir TV