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Pevačica Goga Sekulić gostovala je u emisiji "Sceniranje“ na Kurir televiziji, koju vodi Ljiljana Stanišić, gde je otvoreno govorila o svom životu, karijeri, ali i finansijskim izazovima sa kojima se susretala tokom godina na estradi.

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Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Goga je tom prilikom otkrila da put do uspeha i popularnosti nije uvek bio lak, kao i da je više puta morala da pozajmljuje novac kako bi finansirala snimanje pesama i albuma.

- Za album "Gaćice“ morala sam da podignem razliku u kreditu i to sam tek skoro otplatila, jer sam imala i kredit za stan - kaže pevačica i dodaje da u svetu šou-biznisa nije sve tako jednostavno kao što mnogi zamišljaju.

- Svi kažu da mi novac nadoknadimo za jedno veče, ali to nije istina. Ulaganja su velika. Nekad nađem sponzora za spot, nekoliko puta mi je i tata pozajmio ili prijatelji. Nije da to meni neko pokloni, nego ja to pozajmim, pa uredno vratim - navela je Goga.

Pevačica se osvrnula i na današnju muzičku scenu, a pojedine promene u estradnom svetu posebno su joj zasmetale. Tom prilikom uporedila je vreme kada je njena pesma „Gaćice“ izazivala čuđenje i komentare sa današnjim trendovima.

- Nekada su se svi stideli da izgovore ime moje pesme "Gaćice“, a danas je ona gospodska pesma - istakla je Sekulićeva.

Morala je da proda automobil

Promenila navike Foto: Dejan Milićević, Dejan Miličević

Goga je u emisiji otkrila i jednu manje poznatu situaciju iz svoje karijere, kada je zbog saradnje sa čuvenom Marinom Tucaković morala da se odrekne automobila kako bi izmirila dugovanja.

- Kada sam uradila jednu pesmu sa Marinom i Damirom morala sam da prodam auto kako im ne bih ostala dužna. Bilo mi je žao. A kada sam divljala sa A8 po gradu tad su svi pitali ko stoji iza mene - prisetila se pevačica.

Ona je potom jasno stavila do znanja da iza njenog uspeha nije stajao niko drugi, već da je sve što je postigla rezultat njenog rada.

- Iza mene stojim ja! Nikad me nisu jurili za novac, ljudi su jako korektni. Desio se i prelep gest, od Saše Lazića sam dobila i prelepu baladu - zaključila je Goga.

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