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Vest o iznenadnoj smrti Sulejmana Sulje Kulauzovića potresla je brojne ljude iz sveta estrade, ugostiteljstva i javnog života koji su ga poznavali. Od čoveka koji je decenijama važio za jednog od najpoznatijih ugostitelja u Frankfurtu oprostili su se i pevači Miloš Bojanić i Mitar Mirić, koji su na svojim društvenim mrežama podelili emotivne poruke. Iza njegovog imena ostale su brojne anegdote, prijateljstva i priče koje se i danas prepričavaju, a među onima koji su ga posebno dobro poznavali je i Suad Keserović, poznatiji kao Suki.

Ostala je samo uspomena

U razgovoru za Kurir Suki nam je otkrio koliko je Suljo bio važan njegovoj porodici, ali i koliko je poštovanje uživao među ljudima različitih profesija, nacionalnosti i društvenih krugova. Kako kaže, njegov otac i preminuli ugostitelj bili su veliki prijatelji, a uspomene na druženja i događaje iz Suljinog restorana ostale su duboko urezane u njihovo porodično sećanje.

-Umro je veliki ugostitelj koji je pedeset godina gostio ljude iz celog sveta u Frankfurtu. Kod njega su dolazili velikani iz svih sfera našeg društva. Suljo je bio najbolji prijatelj mom ocu. Pričao mi je kako je Ljuba Zemunac dolazio kod Sulje u restoran. Bio je čudo od čoveka. Halid posle Halida. Od Srba, preko Bosanaca, Albanaca, nema ko nije bio u njegovom objektu. To je, do oca mog, najbolji prijatelj. Cela Evropa zna tog plemenitog čoveka. Gledao me je kao sina. Moj otac suze lije. Ćenta je trčao u toj šumi pored njegovog objekta. Pa moj otac je bio tu kada je Ljuba Zemunac došao da skida sliku od Tita u Suljinom restoranu. Priče koje su se dešavale u tom restoranu su za pamćenje- rekao nam je Suki, vidno potresen zbog odlaska čoveka kojeg je njegova porodica smatrala svojim.

Tužni

1/6 Vidi galeriju Oprostili se od prijatelja Foto: Printksrin, Printscreen, Printscreen Pink Tv

O Sulji se sa velikim poštovanjem govori i među pevačima, a Bojanić ističe da je njegov restoran bio mnogo više od mesta na kojem su se okupljali ljudi. Prema njegovim rečima, Suljo je umeo da ugosti svakoga, bez obzira na poreklo, nacionalnost ili društveni status, a posebno je vodio računa o tome da se svi osećaju dobrodošlo.

-On je bio veliki čovek. Poznati ugostitelj. Kod njega nema ko nije bio. To je čovek kod kojeg nijedan pevač, bar kako sam ja informisan, ne traži honorar. Svako ko je otišao od njega bio je prezadovoljan. U njegovu kafanu kad uđeš, ne možeš biti ni veliki Srbin ni Musliman, pravi jugoslovenski tip. Držao je sve pod kontrolom, kod njega nikada nije bilo problema. Ljuba Zemunac je insistirao da se skine Titova slika iz njegovog restorana, ali nije uspeo. To je legendarna priča oko toga. Kod njega ne postoji titula. On nije ništa radio na silu, radio je svojom ljubavlju. Imao je veliko poštovanje i od podzemlja i nadzemlja. Velika je tuga sada jer je rano otišao -rekao je Bojanić.

00:43 Milos Bojanić se oprostio od prijatelja Izvor: Instagram

Da je Suljo bio čovek kojeg je čitava estradna branša cenila, potvrđuje i oproštaj Mirića. Pevač se takođe oglasio na društvenim mrežama i emotivnim rečima podsetio na ugostitelja koji je decenijama okupljao ljude i stvarao prijateljstva.

Sećanje

-Otišao je veliki čovek i veliki gazda kojeg smo svi u branši cenili. Dobri Suljo, neka ti je večni mir i spokoj, a tvojoj porodici Kulauzović iskreno saučešće-napisao je Mirić.

Za mnoge Suljo nije bio samo ugostitelj i domaćin, već čovek koji je umeo da pruži ruku, okupi ljude i svakome pokaže poštovanje. Upravo zbog toga njegov odlazak, kako svedoče oni koji su ga poznavali, nije pogodio samo porodicu i prijatelje već i čitavu estradnu scenu.