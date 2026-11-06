OVO JE VILA GDE SU ŽIVELE ZVEZDE GRANDA U CRNOJ GORI: Skrivena od svih, izlazi na more, a Popović imao stroga pravila
Zvezde Granda, danas nisu kao što su nekada bile. Ranijih godina finalisti popularnog muzičkog takmičenja su nakon finala žarili i palili širom Balkana i to svi zajedno.
Danas to nije slučaj, ali jedan korisnik društvene mreže Tiktok usnimio je vilu u kojoj su nekada boravile Zvezde Granda, tokom letnje turneje.
Saša Popović je čitavu ekipu ZG, svih 12 finalista, slao na more, gde su radili zajedničke turneje, ali nisu mogli tek tako samostalno da se kreću.
Tokom svojih letnjih turneja na crnogorskom primorju, učesnici i finalisti takmičenja Zvezde Granda provodili su vreme u ekskluzivnoj privatnoj vili u mestu Utjeha.
Grand produkcija je tradicionalno iznajmljivala ovu luksuznu kuću kako bi pevačima obezbedila maksimalan komfor i izolaciju tokom napornih letnjih nastupa.
Inače, zbog njihove tadašnje popularnosti, vila je bila potpuno izolovana i dolazak do nje nije bio toliko pristupačan.
Ista korisnica pomenute mreže, ubrzo je objavila i jednu fotografiju svih pevača iz te sezone koji su se uslikali u bazenu upravo u ovoj vili. Među njima su: Milan Topalović Topalko, Darko Lazić, Nadežda Biljić, Joca Stefanović, Sloba Vasić, Milena Ćeranić, Saša Kapor, Nebojša Vojvodić, Bilja Sečivanović, Svetlana Tanasić - Big Mama, Jelena Kostov i Aleksandra Bursać.
Kurir.rs